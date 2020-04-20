KPSS 2020 ne zaman yapılacak? Gözler KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihlerinde

KPSS başvuruları ve sınav tarihleri için heyecan giderek artıyor. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi. Sınavların yapılacağı tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanan takvim içerisinde duyuruldu. Peki KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.