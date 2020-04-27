KPSS 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları, memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. KPSS ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Adaylar kurum tarafından merkezi olarak düzenlenen sınav oturumlarından mezuniyet durumlarına uygun olanlara başvuru yapıyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM sınav tarihlerinde değişiklik olduğu açıklandı. Peki KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.