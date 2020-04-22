KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayında! İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih kılavuzu

KPSS 2020/6 tercih kılavuzu ÖSYM son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. 22 Nisan ve 29 Nisan tarihleri aralığında yapılacak tercihlerde yayınlanan kılavuzdan faydalanılabilecek.

KPSS 2020/6 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2020/6 TERCİH KILAVUZU-TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.