MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriKPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayında! İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih kılavuzu
GeriEğitim KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayında! İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih kılavuzu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 22.04.2020 - 10:41,Son Güncelleme:

KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayında! İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih kılavuzu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına personel alımı yapılacak. Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. İşte KPSS 2020/6 tercih kılavuzu….

KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayında! İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih kılavuzu
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

KPSS 2020/6 tercih kılavuzu ÖSYM son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. 22 Nisan ve 29 Nisan tarihleri aralığında yapılacak tercihlerde yayınlanan kılavuzdan faydalanılabilecek.

KPSS 2020/6 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS 2020/6 TERCİH KILAVUZU-TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

 Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle