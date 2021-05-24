KPI nedir ve açılımı nasıldır? KPI nasıl belirlenir ve KPI örnekleri nelerdir

KPI, şirketler ve kuruluşların belirledikleri hedeflere ulaşmaları için performans değerlendirmesi yapan bir sistemdir.

KPI Açılımı Nasıldır?

KPI İngilizcede Key Performance Indicator olarak geçer ve Türkçede Temel Performans Göstergeleri anlamına gelir. Şirket ve kuruluşlar için oldukça önemli bir kavram olan KPI, çalışma performansını ve amaç ve hedef doğrultusundaki şirket ilerleyişini tanımlar. Kurumsal ve bireysel hedefleri belirlemeye, buna bağlı olarak performans değerlendirmeye yarar. Bunun için KPI'nin en doğru şekilde yönetilmesi ve kullanılması gerekir.

KPI Nedir?

KPI; şirketlerin, kurumların, kuruluşların, iş yerlerinin, bireylerin ya da projelerin stratejik hedef ve amaçları doğrultusunda gösterdikleri performansın ne kadar iyi olup olmadığını ölçmeye yarayan bir sistemdir. Bu nedenle özellikle şirketler ve kuruluşlar için oldukça önemlidir.

İyi tasarlanmış bir KPI, şirket ve bireylerin mevcut performans verilerinin yanı sıra şirket ya da bireylerin hedefledikleri noktada olup olmadıklarını ve bu noktaya gelip gelemeyeceklerini net verilerle sunar. Bu sayede şirketler gelecek haritalarını daha iyi analiz ederek kurumsal karar değişikliklerine ya da geliştirmelerine yönelebilirler. Dolayısıyla KPI şirket ve bireylerin belirlenen hedefe ulaşmaları için son derece gereklidir ve gelecek planlarının daha net anlaşılmasını sağlar.

KPI Nasıl Belirlenir?

KPI performans yönetimi bakımından son derece önemlidir. Bu noktada en kritik adımlardan biri KPI'nın nasıl belirleneceğidir. Çünkü KPI'ların yanlış belirlenmesi çalışanlar ve yöneticiler açısından yanlış kararlar alınmasına ve yanlış şirket politikası izlenmesine neden olur. Dolayısıyla birimler ve şirketler için yanlış belirlenen KPI'lar zarar getirir. Motivasyon düşüklüğü, özgüven eksikliği, başarısızlık hissi ve şirket ruhundan uzaklaşma gibi sorunların birçoğu yanlış belirlenmiş KPI'ların bir sonucu olarak görülebilir. Bu nedenle KPI belirlemede hassas ve dikkatli olunması gerekir.

KPI belirlenirken gerçeklik, ölçülebilirlik, zamanlama gibi kavramlar önem kazanır. KPI belirlenirken şu adımlar takip edilebilmelidir;

Bir amaç ve ulaşılmak istenen hedef belirlenir.

Bu hedeflerin doğrultusunda KPI'lar net bir şekilde yazıya dökülür.

Yazıya dökülen ve berlilenen KPI'ların birer kopyası çalışanlara ve yöneticilere verilir.

KPI'da belirlenen zaman içinde yönetici ve çalışanların birbiri arasında diyalog kurması sağlanır.

Çalışanların performansında herhangi bir olumsuzluk göze çarparsa duruma müdahale edilir.

Olumsuzluk olduğunda bir sonraki adım tekrar birlikte belirlenmelidir.

Bu sürenin sonunda elde edilen sonuç değerlendirilir.

Sonuç raporlanır ve arşive yollanır.

KPI Örnekleri Nelerdir?

KPI, şirketteki ekip ve çalışanların şirket hedefine ulaşmada yardımcı olması için gerekli ve uygulanabilir bir plan sağlamada kullanılır. Aynı zamanda bireysel çalışanların ve ekiplerin şirket büyümesine ne kadar katkı sağladıklarını belirlemede de kullanılır. Belirlenen şirket hedefine ulaşmak için bir şirketteki çalışanların performansını geliştirmede uygulanabilir bir şirket planının olması son derece önemlidir. Bu aşamada doğru belirlenen KPI'lar oldukça fayda sağlar.

KPI belirlenirken anahtar performansları tanımlamak şirketler ve birimler açısından son derece zor olabilir. Burada anahtar oldukça önemli bir kavramdır. KPI tanımlanırken şu sorular sorulabilir:

İstenilen sonuç nedir?

Bu sonucun önemi nedir?

Sonuca ulaşırken ilerleme nasıl ölçülmelidir?

Sonucun nasıl etkilenmesi gerekir?

Sonuçtan sorumlu tutulan birimler, kişiler ve ekipler kimlerdir?

Sonuca ulaşma durumu nasıl anlaşılır?

Sonuca ulaşma ölçüt ve kriteri ne olmalıdır?

Sonuca ulaşma için gerekli ilerlemenin ne sıklıkla incelenmesi gerekir?