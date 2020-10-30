Kozmetoloji nedir ve neyi inceler? Kozmetoloji bilimi hakkında kısaca bilgiler

Kozmetolojinin ana konusu deridir. Deriyle birlikte dişler, genital bölgelerin estetiği bu bilimin kapsamına giriyor. Tıp alanında dermatolog, plastik cerrah, kadın doğum, diş hekimlerinin uzmanlık alanlarına da girmektedir. Kırışıklıklardan, istenmeyen tüylerden kurtulmak, diş, vücut ve genital bölge estetiği kozmetoloji sayesinde oluyor.

Kozmetoloji Nedir?

İnsan derisinin estetiği, temizliği, bakımı ile ilgili her türlü tıbbi ve kozmetik işlemleri içeren bilim dalına kozmetoloji denir. Kozmetoloji bu alanda kullanılan ürünleri, prepatları, cihazları geliştirir ve kullanım tekniklerini ortaya koyar.

İnsan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar/tüyler, saçlar, dudaklar, dış genital organlar, doğumsal estetik bozuklukları kozmetolojinin hizmet alanına giriyor. Kozmetoloji ile;

* Kırışıklıklardan kurtulmak,

* Vücudu, dişleri, genital bölgeyi, istenilen şekle sokmak,

* Pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak konforlu ve hızlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Kozmetolojinin temelinde insan derisi ve estetik yattığı için bu işlemlerin uzman dermatologlar tarafından yapılması önemlidir. Uzman dermatologlar; deriyi en iyi tanıyan, tüm fonksiyonlarını bilen, herhangi bir kozmetiğin veya herhangi bir işlemin deride ne tür bir değişime yol açabileceğini, etkilerinin ve yan etkilerinin neler olabileceğini en iyi bilen kişilerdir.

Kozmetoloji Neyi İnceler?

Kozmetolojinin temelinde deri, saç, tırnak sağlığı yatar. Temel olarak dermotoljiyle bir bütünlük oluşturuyor. Deri, saç ve tırnak sağlığı tıbbi hastalıklardan ziyade estetik görünümleriyle ilgilenir. Bu konuda uygulanacak yöntem, teknoloji ve araçların kullanımı, gelişimi ilgi alanıdır.

Kozmetoloji ile deride oluşan kırışıklıkları düzeltme, bölgesel zayıflama, yağ aldırma, epilasyon gibi işlemler yapılıyor.

Kozmetoloji Faaliyetleri

1- Yaşlanma karşıtı yöntemler; botoks, kimyasal peeling yöntemi, tamp yöntemi, dolgu ve rejüvenasyon

2-Leke tedavileri; güneş lekesi, doğum lekesi, benler, akne, yara ve yanıklar, nasır, siğil

3-Aşırı terleme tedavileri

4-Bölgesel zayıflama

5-Cilt-deri bakımı; kırışıklıkları giderme, kaş kaldırma, burun kaldırma, dudak dolgusu, yanak dolgusu, kazayağı tedavisi gibi faaliyetler hastalara uygulanabiliyor.

Kozmetoloji Uygulamaları

Kozmetoloji uygulamalarında en son teknolojik yöntemler ve cihazlar kullanılıyor. Geçmişe nazaran daha hızlı, güvenli ve acısız işlemler gerçekleştiriliyor. Genel olarak kullanılan kozmetoloji uygulamaları şunlardır;

Mezoterapi; Dünya genelinde cilt yenileme, anti-aging, bölgesel zayıflama, selülit, çatlaklar, lekeler, yara izleri, saç tedavisi, akut ve kronik ağrı, spor yaralanmaları, çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

Altın iğne radyofrekans tedavisi; Altın uçlu özel bir cihazla cilt altına radyo frekans uygulanıyor. Cilt gençleştirme, kırışıklıkların önlenmesi, kol ve bacaklardaki sarkmalar, boyun ve dekolte bölgesinin toparlanması, sivilce izlerinin giderilmesi, gözenek sıkılaştırılması ve çatlaklardan kurtulmak için kullanılıyor.

Karbon peeling; Karbon partiküllerinin yüze uygulanması sonrası Q-switched Nd-YAG lazerle yapılıyor. Ağrısız ve acısız bir yöntemdir. Özellikle cilt lekeleri ve sivilce izlerinin tedavisinde tercih ediliyor.

P.R.P, "Platelet Rich Plasma" tedavisi; Cilt gençleştirme yöntemidir. Bu yöntemde kişinin kendi kanı özel bir işlemle işlenip, trombosit yönünden zengin hale getirilip, tekrar kendisine şırınga ediliyor.

Lazer epilasyon; İstenmeyen tüylerin yok edilmesinde kullanılan yöntem ve cihazın adıdır.

Kimyasal peeling; Bu yöntemde deriyi canlandırmak ve gençleştirmek için özel kimyasal solüsyonlar kullanılıyor. Sivilce, siyah noktalar, sivilcelerin oluşturduğu izler, küçük çukurcuklar, güneş yanığı, yanık ve yaşa bağlı oluşan kırışıklıklar, güneş, yaş ve gebelik nedeniyle ortaya çıkan lekeler, çillerin tedavisinde uygulanıyor.

Her uygulamanın bir yan etkisi ve komplikasyonu bulunabiliyor. Bu nedenle hangi amaçla kozmetik tedavi uygulatacaksanız alanında uzman, deneyimli doktorları tercih etmelisiniz. Doktorla birlikte tedavinin yapılacağı ortam da çok önemlidir. Ne kadar donanımlı ve hijyenik olduğunu kontrol etmenizde yarar vardır.

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