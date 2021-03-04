Koyunun Bulunmadığı Yerde Keçiye Abdurrahman Çelebi Derler atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yapılan karşılaştırma ile beraber bazı durumların değerleri ortaya çıkar. Bu değerleri anlatan en iyi atasözlerinden biri olarak koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler cümlesi gelir. Bu atasözünü gerektiği yerde uygun şekilde kullanabilirsiniz.

Koyunun Bulunmadığı Yerde Keçiye Abdurrahman Çelebi Derler Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer herhangi bir şeyin değerlisi yok ise, ondan daha küçük bir durum itibar kazanır. Bu atasözü içerisinde koyun keçiden daha değerli olduğu için, koyunun olmadığı durumlarda keçi daha değerli hale gelir.

Koyunun Bulunmadığı Yerde Keçiye Abdurrahman Çelebi Derler Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Anlamı itibariyle hem insanlarda hem de cansız varlıklarda karşılaştırma üzerinden kullanılabilecek en güzel atasözleri içerisinde yer alıyor.

‘’Mecburen herkes bununla yetinmek zorunda kaldı, sonuçta koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.’’