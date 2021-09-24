Koyun Türleri Ve İsimleri Nelerdir? En Verimli Koyun Irkı Hangisidir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Koyun Türleri Ve İsimleri Nelerdir? En Verimli Koyun Irkı Hangisidir?

Koyun Türleri Ve İsimleri Nelerdir En Verimli Koyun Irkı Hangisidir

Sütü, eti ve yünü için yetiştirilebilen koyunların burun kısımları çıplaktır ve nemlidir. Vücutları ise kalın tüyler ile kaplı olmaktadır. Sizin için koyunun ne demek olduğunu, koyun türlerinin neler olduğunu ve koyunların özelliklerini derledik.

Haberin Devamı

Erkek koyunlarda daima bir çift boynuz bulunmaktadır. Bunun yanında dişilerde çift boynuz bazen bulunmaktadır. Boynuzlar üstündeki boğumlar yaş hesaplaması konusunda kullanılmaktadır. Koyunların vücutlarındaki ekstra kıl oluşumları bir diğer deyiş ile sakal ve yele bulunmaktadır. Senede 2 kez ve her seferinde 1 ile 3 yavru doğurmaktadırlar. Gebelik süreleri 5 ile 11 ay şeklinde olmaktadır. Koyunların yaşam süreleri 10 ile 12 yıl arasıdır. Koyunlardan elde edilen kürke post ismi verilmektedir. 

 Koyun Nedir? 

 Koyun ya da Ovis, keçiler ile beraber Caprinae alt familyası içinde bulunan bir memeli cinsini ifade etmektedir. Cinsin coğrafi bir şekilde ve nüfusça en yaygın sayılan türü evcil koyun olmaktadır. Ancak birçok yabani tür de Ovis türüne aittir. Evcil koyun, tahminen 6000 ile 8000 sene önce evcilleştirilmiştir. Köpeğin yanında en eski kabul edilen bir ev hayvanlarındandır. Gevişgetirenler ailesinin tür şeklinde en zengin familyasıdır. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve özellikle de Afrika içerisine yayılmışlardır. Avustralya'ya ve Güney Amerika'ya insan eli ile ulaşmışlardır. Farklı biyotoplar içerisinde, özellikle de steplerde, dağlık olan kesimlerde, az da olsa ormanların içinde bulunmaktadırlar. Bitkisel besinler ile beslenmektedirler. Sürü oluşturma eğilimleri oldukça yüksek olmaktadır. 

 Koyun Türleri Nelerdir? 

Haberin Devamı

 Günümüzde çok sayıda koyun türü bulunmaktadır. Bu türlerin her birinin kendine has olan özellikleri bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında koyun türlerine ait olan isimler şu şekilde ifade edilmektedir: 

Bafra 

Asaf 

Dorper 

Suffolk 

Targhee 

Columbia 

Shrophire 

Menemen 

Karacabey Merinosu 

Corriedale 

Alman Siyah Başlı Et Koyunu 

Orta Anadolu Merinosu 

Şeklinde sıralanmaktadır. 

 En Verimli Koyun Irkı Hangisidir? 

 Türkiye içerisinde yetiştirilen koyun cinslerine kıyasla üç kat daha fazla et elde edilebilen, iki yılda üç defa üreyebilen Charollais bir diğer deyiş ile Şarole koyunu yetiştiriciliğine başlanmıştır. Charollais koyununu ana vatanı Fransa olarak kabul edilmektedir. Fransa'nın Saone Et Lorie bölgesinde olan, et verimi oldukça yüksek kabul edilen "Charollais (Şarole)" koyunu, Türkiye içerisinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. 

 Koyunlar Nasıl İsimlendirilmektedir? 

Haberin Devamı

 Genellikle yavru olan koyunlar herhangi bir cinsiyet söz konusu olmadan kuzu olarak isimlendirilmektedir. Altıncı aydan sonra ise bu kuzular, bir yaşına gelene kadar toklu şeklinde isimlendirilmektedir. Şişek terimi, bir ile iki yaş aralığında yer alan koyunlar için kullanılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde ise koyunlar damızlık durumlarına ve cinsiyetlerine göre çeşitli isimler almaktadırlar. 

 Koç, iki yaşından büyük olan ve damızlık için kullanılmakta olan erkek koyundur. Anaç koyunsa koçun dişi versiyonunu ifade etmektedir. Marya, damızlık şeklinde kullanılmayan ya da yaşlanmış olan dişi koyunları ifade etmektedir. Högeç ise iğdiş edilmiş olan erkek koyun için kullanılmaktadır. 

Haberin Devamı

 Koyunların Özellikleri Nelerdir? 

 Bugün nerdeyse yeryüzünün her tarafına yayılmış olan koyunun kas yapısı ile duyumları çok fazla gelişmiş değildir. Bununla beraber uysal ve yumuşak başlı bir hayvan türünü oluşturmaktadır. Bağımsız ve özgür bir yaşamdan hoşlanmazlar. Sürü şeklimde yaşamak koyunların en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Koyun çoğunlukla yetiştirilmesine keçiden çok daha fazla önem verilmekte olan bir hayvandır. 

 Sürekli ve dikkatli bir şekilde bakım istemektedir. Seçkin koyun ırklarının yetiştirilmesine dikkat edilmektedir. Bu şekilde daha yüksek özellikte ve bol yün verebilen koyun cinsleri elde edilmektedir. İngiliz, (Merinos) veya Karakul (Astragan) cinsi olan koyunlar bakımından dünyanın en kıymetli ırklarıdır.

Haberle ilgili daha fazlası: