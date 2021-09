Koyun Türleri Ve İsimleri Nelerdir? En Verimli Koyun Irkı Hangisidir?

Haberin Devamı

Erkek koyunlarda daima bir çift boynuz bulunmaktadır. Bunun yanında dişilerde çift boynuz bazen bulunmaktadır. Boynuzlar üstündeki boğumlar yaş hesaplaması konusunda kullanılmaktadır. Koyunların vücutlarındaki ekstra kıl oluşumları bir diğer deyiş ile sakal ve yele bulunmaktadır. Senede 2 kez ve her seferinde 1 ile 3 yavru doğurmaktadırlar. Gebelik süreleri 5 ile 11 ay şeklinde olmaktadır. Koyunların yaşam süreleri 10 ile 12 yıl arasıdır. Koyunlardan elde edilen kürke post ismi verilmektedir.

Koyun Nedir?

Koyun ya da Ovis, keçiler ile beraber Caprinae alt familyası içinde bulunan bir memeli cinsini ifade etmektedir. Cinsin coğrafi bir şekilde ve nüfusça en yaygın sayılan türü evcil koyun olmaktadır. Ancak birçok yabani tür de Ovis türüne aittir. Evcil koyun, tahminen 6000 ile 8000 sene önce evcilleştirilmiştir. Köpeğin yanında en eski kabul edilen bir ev hayvanlarındandır. Gevişgetirenler ailesinin tür şeklinde en zengin familyasıdır. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve özellikle de Afrika içerisine yayılmışlardır. Avustralya'ya ve Güney Amerika'ya insan eli ile ulaşmışlardır. Farklı biyotoplar içerisinde, özellikle de steplerde, dağlık olan kesimlerde, az da olsa ormanların içinde bulunmaktadırlar. Bitkisel besinler ile beslenmektedirler. Sürü oluşturma eğilimleri oldukça yüksek olmaktadır.

Koyun Türleri Nelerdir?

Günümüzde çok sayıda koyun türü bulunmaktadır. Bu türlerin her birinin kendine has olan özellikleri bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında koyun türlerine ait olan isimler şu şekilde ifade edilmektedir:

Bafra

Asaf

Dorper

Suffolk

Targhee

Columbia

Shrophire

Menemen

Karacabey Merinosu

Corriedale

Alman Siyah Başlı Et Koyunu

Orta Anadolu Merinosu

Şeklinde sıralanmaktadır.

En Verimli Koyun Irkı Hangisidir?

Türkiye içerisinde yetiştirilen koyun cinslerine kıyasla üç kat daha fazla et elde edilebilen, iki yılda üç defa üreyebilen Charollais bir diğer deyiş ile Şarole koyunu yetiştiriciliğine başlanmıştır. Charollais koyununu ana vatanı Fransa olarak kabul edilmektedir. Fransa'nın Saone Et Lorie bölgesinde olan, et verimi oldukça yüksek kabul edilen "Charollais (Şarole)" koyunu, Türkiye içerisinde de yetiştirilmeye başlanmıştır.

Koyunlar Nasıl İsimlendirilmektedir?

Genellikle yavru olan koyunlar herhangi bir cinsiyet söz konusu olmadan kuzu olarak isimlendirilmektedir. Altıncı aydan sonra ise bu kuzular, bir yaşına gelene kadar toklu şeklinde isimlendirilmektedir. Şişek terimi, bir ile iki yaş aralığında yer alan koyunlar için kullanılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde ise koyunlar damızlık durumlarına ve cinsiyetlerine göre çeşitli isimler almaktadırlar.

Koç, iki yaşından büyük olan ve damızlık için kullanılmakta olan erkek koyundur. Anaç koyunsa koçun dişi versiyonunu ifade etmektedir. Marya, damızlık şeklinde kullanılmayan ya da yaşlanmış olan dişi koyunları ifade etmektedir. Högeç ise iğdiş edilmiş olan erkek koyun için kullanılmaktadır.

Koyunların Özellikleri Nelerdir?

Bugün nerdeyse yeryüzünün her tarafına yayılmış olan koyunun kas yapısı ile duyumları çok fazla gelişmiş değildir. Bununla beraber uysal ve yumuşak başlı bir hayvan türünü oluşturmaktadır. Bağımsız ve özgür bir yaşamdan hoşlanmazlar. Sürü şeklimde yaşamak koyunların en önemli özelliğini oluşturmaktadır. Koyun çoğunlukla yetiştirilmesine keçiden çok daha fazla önem verilmekte olan bir hayvandır.

Sürekli ve dikkatli bir şekilde bakım istemektedir. Seçkin koyun ırklarının yetiştirilmesine dikkat edilmektedir. Bu şekilde daha yüksek özellikte ve bol yün verebilen koyun cinsleri elde edilmektedir. İngiliz, (Merinos) veya Karakul (Astragan) cinsi olan koyunlar bakımından dünyanın en kıymetli ırklarıdır.