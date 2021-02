Koyun Can Derdinde Kasap Et Derdinde atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu sözün Anadolu'da çok farklı versiyonları vardır. Bunlardan en yaygın olanı ise ''''Keçiye can kaygısı, kasaba et kaygısı'' şeklinde olanıdır. Zengin - fakir arasındaki farklılığa da dikkat çeken Koyun Can Derdinde Kasap Et Derdinde sözü, günümüzde de en sık kullanılan atasözlerinin başında geliyor.

Koyun Can Derdinde Kasap Et Derdinde atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Anlam: Sadece kendi çıkarlarını düşünen insanlar başkalarının dertleriyle ilgilenmezler. Onların tek derdi, hedeflerini bir an önce gerçekleştirmektedir. Anlam: Bu atasözünde mecazi anlamlarıyla kullanılan ''Koyun'' ve ''Kasap'' kelimeleri toplumun farklı kesimlerini simgeler. Bu sözde de bu kesimlerin arasındaki çıkar çatışması anlatılıyor.

Koyun Can Derdinde Kasap Et Derdinde Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Şuna bak, koyun can derdinde, kasap ise et derdinde.