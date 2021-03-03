Köylere halk eğitim kursları

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri 'Kurslarımızla Köylerdeyiz' adlı yeni bir proje başlattı. Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380’ye yakın kurs programı hazırlandı.

ZİYA SELÇUK’TAN KÖY MUHTARLARINA MEKTUP

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kursların tanıtılması ve köy merkezlerinde açılması amacıyla 25 bin köy muhtarına bir mektup ve broşür gönderdi. Tamamen vatandaşların ilgi alanlarına hitap eden kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağı, sağlıklı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yollarının gösterileceğini söyleyen Ziya Selçuk muhtarlara gönderdiği mektubunda:

“Yaşadığımız salgın süreci bize sağlık kadar köyün, tarımın, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Köylerimizde yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik olan kurslar, vatandaşlarımızın hem ev geçimine hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlayacaktır” dedi.

KURSLAR VATANDAŞIN AYAĞINA GİDİYOR

‘Kurslarımızla Köylerdeyiz’ tanıtım toplantısında vatandaşları kurslara katılmaya ve son gelişmeler ışığında bilgilerini tazelemeye davet eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde açılan genel, mesleki ve teknik kurslar köylere, vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik; bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, sığır yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, kümes hayvanı yetiştiriciliği, arıcılık, meyvecilik, sebze yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, ağaç ve bağ budamacılığı, tarım makinaları bakımı, peynir üretimi gibi 380’e yakın kurs programı hazırlandı.”

AMAÇ İSTİHDAMI ARTTIRMAK

Hayat boyu öğrenme alanındaki nihaî hedefin, öğrenim ve yaş seviyelerindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini erişimlerini artırmak olduğunu belirten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ise ‘’995 halk eğitimi merkezinde 73 alanda toplam 3 bin 627 kurs çeşidi ile vatandaşların hayatına dokunduk. Mevcut programların 380’inin köylerdeki vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Köyde yaşayan vatandaşlarımız ilçe merkezine günlük gelip giderek kursları düzenli takip etme imkânı bulamayabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak çoğunlukla uygulamalı eğitim de içeren kurslarımızı köydeki vatandaşlarımızın ayağına götürme kararı aldık” diye konuştu.