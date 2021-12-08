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MEB'den köylere yönelik önemli adım! Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değişti

#Anasınıfı#Köy#MEB
MEBden köylere yönelik önemli adım Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değişti

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), köy ve benzeri yerleşim yerlerinde anasınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde anasınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü.

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Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefleri arasına alan Millî Eğitim Bakanlığı, köylere yönelik önemli bir adım attı. Salgın sürecine ilişkin güncel gelişmeler doğrultusunda nüfusun az ve dağınık olduğu yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim öğretimin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısı yeniden belirlendi. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde anasınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü. Böylece bu bölgelerde en az 5 çocuk bulunması hâlinde anasınıfı açılabilecek.

EĞİTİME ERİŞİM KOLAYLIĞI

Eğitimin her kademesinde önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Bakan Özer, böylelikle toplumun her kesiminin tüm kademelerde eğitime erişiminin artırıldığını belirtti. 40 bin yeni anasınıfı hedefi kapsamında ikinci döneme 5 bin anasınıfı yapımının yetiştirilmesini planladıklarını aktaran Özer, şunları söyledi:

“Yaklaşık bir ayda, ülke genelinde 4 bin 3 yeni anasınıfını açtık. Bu anasınıflarında 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş gurubunda yaklaşık yüzde 78 olan okullaşma oranını, yaklaşık yüzde 84’e çıkardık. Kısa sürede geldiğimiz bu nokta hedefimizi güncellememiz gerektiğine işaret etti. Yeni hedef olarak şubat ayına kadar 10 bin yeni anasınıfını hazır hâle getirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız yeni düzenleme ile köy ve benzeri yerleşim yerlerindeki öğrencilerin okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştırmak için önemli bir daha adım attık. Artık köylerde anasınıfı açılması için 10 çocuk bulunması şartı aranmayacak. 5 çocuk için anasınıfları açılabilecek. Çocuklarımızın okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi en büyük önceliğimiz.”

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#Anasınıfı#Köy#MEB

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