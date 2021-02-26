Köy Yanar Deli Taranır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türk Dil Kurumu dilimizde olan birçok atasözünün anlamını derlemiştir. Köy Yanar Deli Taranır atasözünün anlamını TDK sözlüklerinden öğrenip cümle içerisinde kullanmak mümkündür.

Köy Yanar Deli Taranır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ki tarafından söylendiği belli olmayan, öğüt verici sözlere atasözleri denmektedir. Köy Yanar Deli Taranır atasözünün anlamı ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde şu şekilde açıklanmaktadır:

- Deliler akıldan yoksun kişilerdir. Bu nedenle kural tanımazlar ve her istediklerini yaparlar. Yaptıkları herkes tarafından da normal karşılanır. Onlara tesir etmek ya da hareketlerine yön vermek mümkün olamaz.

Köy Yanar Deli Taranır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Uzun gözlemler sonucunda bilgi ve öğüt veren kalıplaşmış sözlere atasözleri denmektedir. Gün içerisinde sıklıkla kullandığımız atasözlerinden birisi de Köy Yanar Deli Taranır sözüdür. Bu atasözünün cümle içerisinde kullanım örneği şu şekildedir:

- Yaşananlara hiç umursamıyor. Ne de olsa köy yanar deli taranır.