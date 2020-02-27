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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

Köy okulunun müzik sınıfında enstrümanlı ders

Ortaokul öğrencileri, hayırseverlerin yardımıyla kurulan müzik sınıfında, dersleri enstrümanla işliyor. İlk kez piyano ve gitar gibi enstrümanları gören öğrenciler, dersten memnun.

Köy okulunun müzik sınıfında enstrümanlı ders
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Karaman’ın Ermenek ilçesinde 478 öğrencinin eğitim gördüğü İncikzade Mustafa ve Emine Keleş Cumhuriyet Ortaokulu’na hayırseverler tarafından, piyano, gitar, bağlama ve ritim aletleri gibi enstrümanlar alınıp üç ay önce müzik sınıfı kuruldu. Okuldaki öğrenciler müzik derslerini artık bu sınıfta yapıyor. Aynı okuldaki, özel eğitimli öğrenciler de bu sınıfta müzik dersi yapma şansı buluyor. Hayatlarında ilk kez gördükleri enstrümanlarla ders yapan öğrenciler ise oldukça memnun.

‘MÜZİKLE DAHA ÇOK AÇILDILAR’
Özel eğitim öğretmeni Yusuf Ziya Çataltaş, özel eğitimli öğrencilerin müzik dersleri sayesinde diğer öğrenci arkadaşlarıyla iletişimlerinin arttığını söyledi. Çataltaş, “Özel eğitimli öğrencilerimiz çok duygusal. Müzikle daha çok açıldılar, arkadaşlarıyla iletişimleri daha çok arttı. Bu sınıfta vakit geçiriyorlar. Sürekli bu sınıfa gelip, bağlama ve gitar çalmak istiyorlar” dedi.

Müzik Öğretmeni Mehmet Emin Aysal ise “Sınıfımızda bir piyano, sekiz gitar, sekiz bağlama ile küçük ritim çalgıları var. Öğrencilerimiz arasında daha hala piyonayla tanışmayan, gitar ve bağlama görmeyen vardı. Şu anda bu müzik aletleriyle tanıştılar. Hem müzik dersine ilgileri arttı hem de bu sınıf sayesinde diğer derslerine de daha iyi motive olmaya başladılar” diye konuştu.

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