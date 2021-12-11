Köy okulunda akıl oyunları

Haberin Devamı

Türk Kadınlar Konseyi Derneği desteği ile yapılan akıl oyunları sınıfı için açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan şöyle Karacaağaç Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu Müdürü Nurcan Kuruçaylı, "Hedefimiz birçok atölye açarak öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak. Bilişsel duyusal gelişimlerini destekleyerek her öğrenciye ilgi alanlarına yönelik ortamlar oluşturmak" dedi. Yeni nesil park ve kick boks spor salonu için hazırlıklarında bitmek üzere olduğunu hatırlatan Müdür Kuruçaylı, "Akıl oyunları atölyesi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır" dedi.