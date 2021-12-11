Köy okulunda akıl oyunları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
BDDKdan çok önemli uyarı... Maaş mesajlarına aman dikkatBDDK'dan çok önemli uyarı... 'Maaş mesajlarına' aman dikkat!#BANKA
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
Farke sonrası büyük sürpriz Okan Buruk, Bilic ve görüşme...Farke sonrası büyük sürpriz! Okan Buruk, Bilic ve görüşme...#Beşiktaş
Ankarada korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varAnkara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var#ANKARA
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Kırmızıya büründü Şaşkına çeviren görüntü: İlk kez gördümKırmızıya büründü! Şaşkına çeviren görüntü: İlk kez gördüm#Yosun
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
Kâbus gecesi... Dünya devini de vurdu İçeride mahsur kaldılar: 2 ölü 5 yaralıKâbus gecesi... Dünya devini de vurdu! İçeride mahsur kaldılar: 2 ölü 5 yaralı #ABD
İlkay Gündoğandan çok konuşulan evlilik teklifiİlkay Gündoğan'dan çok konuşulan evlilik teklifi!#İlkay Gündoğan
İstanbulda kritik buluşma Gözler 13.30a çevrildiİstanbul'da kritik buluşma! Gözler 13.30'a çevrildi#Nureddin Nebati
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
Tarihi yarış öncesi Verstappenden özel açıklamalar Umarım...Tarihi yarış öncesi Verstappen'den özel açıklamalar! 'Umarım...'#Formula 1
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafıKate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı#Kate Middleton
Yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendiYeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi#Bora Gencer
HABERLEREğitim Haberleri

Köy okulunda akıl oyunları

#Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu#Nurcan Kuruçaylı#Karacaağaç
Köy okulunda akıl oyunları

İzmir’in Buca ilçesinin kırsal mahallesinde yer alan Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu’na, yardımseverler tarafından yaptırılan akıl oyunları sınıfı törenle açıldı.

Haberin Devamı

Türk Kadınlar Konseyi Derneği desteği ile yapılan akıl oyunları sınıfı için açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan şöyle Karacaağaç Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu Müdürü Nurcan Kuruçaylı, "Hedefimiz birçok atölye açarak öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak. Bilişsel duyusal gelişimlerini destekleyerek her öğrenciye ilgi alanlarına yönelik ortamlar oluşturmak" dedi. Yeni nesil park ve kick boks spor salonu için hazırlıklarında bitmek üzere olduğunu hatırlatan Müdür Kuruçaylı, "Akıl oyunları atölyesi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Kadınlar Konseyi İlkokulu#Nurcan Kuruçaylı#Karacaağaç

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat