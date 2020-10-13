Köy okuluna ilk gün ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde ikinci aşamanın başladığı ilk gün, Çankırı’nın Tüney köyündeydi. Okul ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Ziya Selçuk, “Çocuklarımızın sosyal mesafeye uygun şekilde dezenfektan temizlik malzemesi ve maske benzeri tüm kurallara riayet ettiklerini görmekten mutluluk duydum” dedi. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Selçuk şunları söyledi:

TABLET DAĞITIMI BAŞLIYOR

“Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri açıklamıştık. Tabletlerin dağıtımı bugün başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz. 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. Orada öğretmenlerimiz de var, onlar da yardımcı olurlar. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kurallarına uyarak, Sağlık Bakanlığı’nın, Bilim Kurulu’nun ortaya koymuş olduğu ölçütlere dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gidişata bakıp salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

