â€˜KÃ¶y okullarÄ±nÄ±n abisiâ€™ var

Â

BatmanÂ´da yaÅŸayan Mehmet Emin Sevin, 'Bir umut, bin mutluluk' projesi kapsamÄ±nda 5 yÄ±l iÃ§inde 50 binin Ã¼zerinde Ã§ocuÄŸa ulaÅŸÄ±p, umut oldu. 'KÃ¶y okullarÄ±nÄ±n abisi' olarak tanÄ±nan Sevin, kendi imkanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, projeye verilen destekle kÃ¶y kÃ¶y dolaÅŸarak Ã§ocuklarÄ±n bot, mont, diÅŸ macunu, diÅŸ fÄ±rÃ§asÄ±, atkÄ± ve bere gibi ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor. Batman Ãœniversitesi Radyo Televizyon Sinema BÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu Sevin, bundan 5 yÄ±l Ã¶nce sosyal sorumluluk projesi olarak baÅŸlayan mÃ¼cadelesini anlatarak, "5 yÄ±l Ã¶nce 'Bir Umut Bin Mutluluk Projesi' adÄ± altÄ±nda sosyal sorumluluk projelerini yapmaya baÅŸladÄ±m. Proje kapsamÄ±nda gittiÄŸimiz bir kÃ¶y okulunda aynÄ± defteri paylaÅŸan iki kardeÅŸi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde projeyi bÃ¼yÃ¼tme kararÄ± aldÄ±k. Ä°kisi de aynÄ± deftere yazÄ± yazarak derste not tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Biz de sosyal medya Ã¼zerinden kampanya yaptÄ±k. Kampanya kÄ±sa sÃ¼rede destek almaya baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki kÃ¶y okullarÄ±ndaki ihtiyaÃ§ sahibi Ã§ocuklara ulaÅŸmaya devam ediyoruz. AmacÄ±mÄ±z gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerinin de desteÄŸiyle Ã§ok daha fazla sayÄ±da Ã§ocuÄŸa ulaÅŸmak" dedi.

'KÃœÃ‡ÃœK DESTEKLER BÃœYÃœK MUTLULUÄžA DÃ–NÃœÅžÃœYOR'

Binlerce Ã§ocuÄŸa bot, mont, atkÄ±, bere hediye ettiklerini ve Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimine destek olmak iÃ§in kÄ±rtasiye desteÄŸinde bulunduklarÄ±nÄ± dile getiren Sevin, "KÃ¶y okullarÄ±nda ÅŸartlarÄ± zor olan Ã§ocuklara ulaÅŸÄ±yoruz. Sosyal medya Ã¼zerinden gelen yardÄ±mlarÄ± daÄŸÄ±tÄ±yoruz. Bizim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± ve Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutluluÄŸu gÃ¶renler bizlere destek olmak iÃ§in ulaÅŸÄ±yor. GÃ¶sterdiÄŸimiz Ã§abaya destek olanlarÄ±n da projemizi sÃ¼rdÃ¼rmemizdeki katkÄ±sÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Biz kÃ¼Ã§Ã¼k desteklerin Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zÃ¼nde ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir mutluluÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz. En bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸumuz da bu oluyor. Herkes elinden geldiÄŸi kadarÄ±yla az Ã§ok demeden projeye katkÄ± sunuyor. HayatÄ±nda hiÃ§ pizza ya da pasta yemeyen Ã§ocuklara pizza ve pasta gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. O kadar mutlu oldular ki yÃ¼zlerindeki heyecanÄ± ve mutluluÄŸu gÃ¶rmenin tarifi yok. Yaz aylarÄ±nda dondurma yemelerini saÄŸladÄ±k. Ã‡ocuklarÄ± mutlu etmenin mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±k" diye konuÅŸtu.

'SOÄžUKTAN Ã‡ATLAYAN ELLERÄ°NE KREM SÃœRDÃœK'

Ã–zellikle kÄ±ÅŸÄ±n sert geÃ§tiÄŸi bÃ¶lgelerde Ã§ocuklarÄ±n soÄŸuktan kuruyan ve Ã§atlayan ellerine krem sÃ¼rdÃ¼klerini dile getirip, "KÄ±ÅŸÄ±n sert geÃ§tiÄŸi bÃ¶lgelerde Ã§ocuklarÄ±n elleri Ã§atlÄ±yordu. Bunu Ã¶nlemek iÃ§in el kremi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Ã‡ocuklarÄ±n ellerine, ellerimizle krem sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z anlar yaÅŸadÄ±k. DiÅŸ fÄ±rÃ§asÄ± ve diÅŸ macunu hediye ettik. 10 binlerce Ã§ocuÄŸa oyuncak hediye ettik. Daha yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok iÅŸ, gidilecek Ã§ok yol var. 50 binin Ã¼zerinde Ã§ocuÄŸun yÃ¼reÄŸine dokunduk. Birilerinin yÃ¼reÄŸine dokunmak Ã§ok gÃ¼zel bir duygu. Gelecek desteklerle Ã§ok daha fazla Ã§ocuÄŸa ulaÅŸarak onlarÄ±n da yÃ¼zlerini gÃ¼ldÃ¼rmek, mutlu etmek istiyoruz. Ä°nsanlarÄ±n bu konudaki duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksek. Bize destek olan kiÅŸiler de aynÄ± mutluluÄŸu ve huzuru bizimle paylaÅŸmÄ±ÅŸ oluyor. Ne kadar Ã§ok Ã§ocuÄŸa ulaÅŸabilirsek o kadar mutluluk daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

Â



Â