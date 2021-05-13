Köy okullarında 12 eğitim sevdalısı

Burası Batman’ın Sason ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Karameşe Çemeşevki köyü. İki yıl önce köye atanan ilkokul öğretmeni Mehmet Ata Okay (30) öğrencilerine okulu boyama sözü verdiği için tek sınıflı köy okulunda bugün hummalı bir çalışma var. Bir grup öğretmen köy okulunu baştan sona yenilemek için arı gibi çalışıyor. Önce kapı ve pencereler tamir ediliyor. Çatı onarıldıktan sonra okulun içi boyanıyor. Eski masa ve sıraların yerine yenileri konuluyor. Okulun dış cephesi de boyandıktan sonra okul ders için tamamen hazır hale geliyor. Tüm gün süren yorucu çalışmadan sonra 17 öğrencisi bulunan okulun son hali hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yüzünü güldürüyor. Öğretmen Mehmet Ata Okay, “Öğrencilerime okulu boyatacağıma dair söz vermiştim. Arkadaşlarımın yardımıyla sözümde durdum. Pandemiden sonra yepyeni bir okulda derse başlayacaklar” diyor.

HEPSİ BİRER YARDIM MELEĞİ

Çoğunluğu eylül ayında Batman’da göreve başlayan bu idealist öğretmenler pandemide tablet ve bilgisayarları olmadığı için köy okulu öğrencilerinin uzaktan eğitime erişimde sorun yaşadığını fark etti. Bu soruna çözüm arayan öğretmenler çevrelerinden aldıkları destekle 10 tablet temin edip Batman’daki Eba Mobil Destek Aracı’na bağışladı. Ardından 41 öğrenciye tablet dağıtarak öğrencilerin uzaktan eğitime erişimini sağladı. Dernek ve sivil toplum kuruluşlarından aldıkları mont, ayakkabı, bere gibi kışlık elbiselerle 2 binden fazla öğrenciyi giydirdi. Batman Binatlı Ortaokulu’nda görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ahmet Ezgin (23) bu çalışmaları şöyle anlatıyor: “Türkiye’nin dört bir yanından kışlık elbise geldi. İstanbul’dan gelen bir kolinin üzerinde, ‘79 yaşındaki annemin ördüğü patik ve bereleri güle güle giysin sevgili çocuklar’ şeklinde bir not vardı. Bu tarz destekler bize moral oldu. Çocuklarımızın hepsi, gelecek kışa sıcacık girecek.”

23 yaşındaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ahmet Ezgin, çocukları sevindirirken...

PORTRELER RESİM ÖĞRETMENİNDEN

Kütüphanelerin duvarlarına edebiyat dünyasının önemli isimlerinin portrelerini resim öğretmeni Nilgün Akgün (33) çizmiş: “Öğrencilerimizin edebiyat dünyasının önemli simalarını tanımaları için duvarlara önemli şair ve yazarların portrelerini çizdik. Bilim insanı Aziz Sancar’ın portresi de var.”

BEŞ OKULA KÜTÜPHANE

Diyarbakır, Bitlis ve Batman’da şu ana kadar 5 okul kütüphanesi kurduklarını söyleyen beden eğitimi ve spor öğretmeni Ahmet Ezgin, okullara kütüphane kurma hikâyelerinin nasıl başladığını şu sözlerle anlatıyor: “Birkaç ay önce İstanbul’da bulunan bir dernek bizimle iletişime geçerek Bitlisli bir gencin kütüphane kurmak için kitap topladığını, ancak trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. O genç kardeşimiz adına Diyarbakır’da bir kütüphane kurmak istediklerini, İstanbul’dan geldikleri takdirde ekstra masraf çıkacağını anlattı. Kütüphaneyi bizim yapmamız halinde o masrafla dilediğimiz yerde başka bir kütüphane kurabileceğimizi söylediler. Bu fikri hemen kabul ettik. Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan bir köye giderek 36 saatlik çalışma sonucu bir kütüphane kurduk. Böylece kütüphane projemiz ortaya çıktı.”

Esnaftan aldıkları boyalarla Batman’da 8 ayda 10 köy okulunu boyayıp tamir eden öğretmenler, “Öğrencilerimiz için elimizden gelen her şeyi yaparız. Malzeme olsa okul bile inşa ederiz” diyor.

İŞTE O İDEALİST ÖĞRETMENLER

Öğrencilere daha güzel bir eğitim ortamı hazırlamak için çaba sarf eden öğretmenler ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu’nda da yer alıyor. Öğretmenlerin isimleri ise şöyle: Ahmet Ezgin, Tanju Kılıç, Kübra Göktepe, Veysel Begiç, Mustafa Arı, Nilgün Akgün, Ömer Canpolat, Melek Açık, Yadigar Duman, Süleyman Bahçe, Süheyl Zengin ve Leyla Paksoy...