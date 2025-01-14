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Köy okullarına sürpriz ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Yusuf Tekin#Ziyaret
Köy okullarına sürpriz ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 12:44

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman’da köy okullarındaki öğrenci ve öğretmenlere sürpriz ziyaretler yaptı.

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İlk olarak İnceler Şehit Bahri Çetin İlkokulu’nu ziyaret eden Bakan Tekin, öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı. Sınıf kapısını çalarak içeri giren Bakan Tekin’i karşısında gören sınıf öğretmeni ve öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ardından Bakan Tekin, okuldaki üçüncü sınıf öğrencilerinin düzenlediği ‘Dönem Sonu Faaliyet Haftası’ kapsamında Dilimizin Zenginlikleri Projesi’nde yer alan ‘münazara’ etkinliğini izledi. Ziyaret sırasında Bakan Tekin ile öğrenciler arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

Okulun öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinledi, sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, daha sonra İnceler Ortaokulu’ndaki öğrenci ve öğretmenlere sürpriz yaptı. Sınıfları ziyaret eden Bakan Tekin, okulun öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet ederek onların görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

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#Adıyaman#Yusuf Tekin#Ziyaret

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