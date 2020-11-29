Köy okullarına hayat veriyorlar

Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yapan 62 öğretmen, COVID-19 ile mücadele sürecinde online eğitimden arta kalan zamanlarında köy okullarını boyuyor. Kozluk'ta hayata geçirdikleri ‘Köy Okullarını Boyuyoruz Projesi’ kapsamında bir araya gelen, aralarında idarecilerin de bulunduğu 10 gönüllü öğretmen, okulların çehresini değiştirmek için çalışma başlattı. Verdikleri online eğitimin ardından maskelerini takıp, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla köylerin yolunu tutan öğretmenler boyadıkları okulların çehresini değiştiriyor. Bu iyilik hareketine ilgi her geçen gün artarken gönüllü sayısı da 10'dan 62'ye yükseldi. 11 okulu boyayan ve duvarlarını resimlerle süsleyen eğitim neferlerinin hedefi ilçedeki tüm köy okullarına aynı hizmeti sunmak.

‘ÖĞRETMENLERİN NE KADAR FEDAKAR OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR TABLO’

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, ilçedeki gönüllü öğretmeler tarafından başlatılan, ‘Köy Okullarımızı Boyuyoruz Projesi’ kapsamında eğitim yuvalarının boyandığını söyledi. Az sayıda gönüllü öğretmenle başlayan projenin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgi ve katılımın arttığını belirten Toprak, "Öğretmenlerin ne kadar fedakar olduğunu gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız. 62 gönüllü öğretme ilçedeki köy okullarını fedakarca boyadı. Köy öğretmenleri sadece öğretmen değil, aynı zamanda öğrencileri için yeri geldiğinde hizmetli yeri geldiğinde tamircidir. Böyle fedakar arkadaşlarımız başımızın tacı. Bölgede huzurun tesis edilmesiyle köylere ulaşım da daha güvenli hale geldi. Bu sayede güzel çalışmalar yapıldı, gelecek yıllarda daha güzellerine imza atılacak” dedi.





‘HEDEFİMİZ BOYANMAYAN HİÇBİR KÖY OKULU KALMASIN’

Projeye katılan gönüllü eğitimcilerden Çayhan İlk ve Ortaokulu Müdürü Murat Işık, COVID-19 salgını nedeniyle öğrencilerden uzak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, bu süreçte köy okullarına fayda sağlamak istediklerini söyledi. 10 kişiyle başladıkları projede 62 gönüllüyle çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Işık, şöyle devam etti:

“Kozluk'un yanı sıra diğer ilçelerde de okulları boyamaya başladık. 11'inci okulu da boyadık. Hedefimiz boyanmayan hiçbir köy okulu kalmasın. Gücümüz yetene kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Küçük değişimler çok büyük değişimlerin habercisidir.. Bu küçük dokunuşlar öğrenciler için önemli. Değişimler öğrencilerin hayal dünyasını geliştirdi. Bu nedenle okulların rengarenk ve temiz olması büyük önem taşıyor.”

Resim öğretmeni Ceylan Köçer ise sosyal medyadan gördüğü bu çalışmalara gönüllü olarak katıldığını belirtti. Okulların duvarlarına resimler çizdiğini, çocukların böylece ufkunu geliştirmek istediğini anlatan Köçer, çocukların hayallerini renklendirdiklerini, bu çalışmaların da eğitimin bir parçası olduğunu söyledi.