Köy okulları ve miniklere ders başı

Bakan Selçuk mesajında özetle şunları söyledi:

“Evleri okul haline getiren, her odayı sınıfa dönüştüren ailelerimizin çabasının da, yorgunluğunun da farkındayız. Bizler, çocuklarımıza daha iyi bir eğitim sunabilmek için dünya standartlarında içerikler ve sistemler oluşturduk. İkinci yarıyıl eğitim programımızı güçlendirmek içinse yine sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu süreçte çocuklarımızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzenli bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük bir önem taşıyor. Sizlerden ricam, çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarını güçlendirmeniz. Çocukları yüz yüze eğitime başlayan ailelerimizin hijyen kurallarına uygun bir şekilde evlatlarını okula göndermelerini, çantalarına hijyen malzemeleri ve yedek maske eklemelerini hatırlatmakta yarar var. Son olarak çocuklarımıza hem akademik hem sosyal destek sağlayan kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için evde kitap okuyan yetişkinler görmeleri gerektiğini de tekraren belirtmiş olalım. Yeni yarıyılın sizlere ve çocuklarımıza güzellikler getirmesi ümidiyle.”

Öte yandan aralarında İstanbul’un da olduğu bazı illerdeyse kar sebebiyle okullar bugün açılmayacak.