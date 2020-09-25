Köy köy gezip eğitim veriyor, bir ağaç gölgesi yeter

Diyarbakır Silvan’daki Kıraçtepe İlkokulu’nda taşımalı eğitimle farklı köylerden gelen öğrenciler okuyor. Bu yıl 4’üncü sınıfları okutan sınıf öğretmeni Naim Erdem’in sınıfında da 5 farklı köyden 15 öğrenci ders başı yapacaktı. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim gecikti, uzaktan eğitim için de bazı çocuklar köylerinde internete erişim imkânı bulamadı. Bu durumda olan öğrencileri için ne yapabileceğini düşünen Naim Erdem, köy köy gezerek onlara ulaşmaya karar vermiş. Otomobiliyle her gün farklı bir köye gittiğini belirten Naim öğretmen şunları anlatıyor:

‘GERİ KALMASINLAR DİYE...’

“Öğrencilerim bu yıl 4’üncü sınıf oldular. Gelecek yıl ortaokula başlayacaklar. Derslerinden geri kalmasınlar diye böyle bir fikir aklıma geldi. Her gün farklı bir köye gidip oradaki öğrencilerimle bir ağaç gölgesinde ders yapıyorum. Buna ‘Gölgede Eğitim’ ismini verdim. Okul sadece dört duvar arasında değil. Öğretmen de sadece okula girdiğinde öğretmen olmuyor her yerde öğretmen. Bunu öğrencilere hissettirmek lazım.

TEST YAPTIRIP GİDİYORUM

Hem mesafe hem de temizlik kurallarını anlatıyorum. Koronavirüs testimi yaptırıp gidiyorum. Gitmeden önce de köyü arıyorum. Eğer bir COVID vakası görülmüşse geçene kadar o köye gitmiyorum. Çocuklar geleceğim günü heyecanla bekliyorlar. Bu yaştaki öğrencilerin öğretmeni görmeleri inanılmaz motive edici. Bazı velilerin akıllı telefonları da yok. Ödevlendirme konusunda da sorun yaşıyordum. Şimdi önceden hazırladığım ödevleri veriyorum. Bir sonraki derse kadar ödevlerini yapmalarını istiyorum. Böylece derslere ilgileri de süreklilik kazanıyor. Öğretmenler yatıyor algısı doğru değil. Sadece öğrenci öğretmenin sevgisine değil, öğretmen de öğrencilerinin sevgisine muhtaç. Okullar açılmazsa havalar soğuk olduğunda da taziye evlerinde bu eğitimlere devam edebilirim."

BİZE HER YER SINIF

Fedakâr öğretmen Naim Erdem, yanında taşıdığı beyaz yazı tahtasını köyde bir ağacın altına kuruyor. Sandalye ve masaları da köylüler getiriyor. Çocuklar sosyal mesafe kuralına göre oturuyor. Öğretmenin getirdiği maskeler takılıyor ve ders başlıyor. Naim öğretmen eğitim aşkını, “İnsan isterse imkân vardır, istemek lazım” sözleriyle özetliyor.