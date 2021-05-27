Kovuşturma Nedir, Ne Anlama Gelir? Kovuşturma Evresi Ne Zaman Başlar?

Kovuşturma, şüpheli hakkında yapılan soruşturma evresinin ardından düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ile başlayan sürece denilir.

Kovuşturma Nedir?

Şüpheli hakkında yapılan soruşturmalar neticesinde bir iddianame düzenlenir. Bu iddianame mahkeme tarafından da kabul edilir. Tüm bu yargılama sürecine ise kovuşturma denilmektedir. Kovuşturma yalnızca ceza mahkemelerinde kullanılması ile bilinmektedir. Kovuşturma, ceza davası hakkındaki yargılamaları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu da ceza muhakemesi hukuku kavramı olarak bilinir. Bazı soruşturmalarda ise dava açmak için deliller toplanır.

Savcılık ise dava açmak için "yeterli şüphe" oluşmadığı kanaatine vardığı takdirde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Bu gibi durumlarda ise dava açılmaması nedeni ile kovuşturma evresine de geçilmez.

Kovuşturma Ne Anlama Gelir?

Sanık haklarına uyularak aleni bir yargılamanın gerçeğe ulaşılması için kovuşturma önemli bir yargılama evresi olarak bilinir. Özellikle ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi kovuşturma yapmaya genel görevli ceza mahkemeleri olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, icra ceza mahkemesi, fikri ve sınai ceza mahkemesi kovuşturma yapmaya yetkili bazı özel ceza mahkemeleri olarak bilinmektedir.

Kovuşturma ve soruşturma arasında önemli farklar bulunmaktadır. Soruşturma, Cumhuriyet savcıları tarafından gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde yürütülür. Bu durumda şüpheli ve müşteki hakları da kısıtlanır. Kovuşturmada ise şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek ceza davası da başlar. Ayrıca kovuşturma süresi mahkeme tarafından yürütülmektedir.

Kovuşturma Evresi Ne Zaman Başlar?

Kovuşturma kararı özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca iddianame kabulüne göre başlayan ve hükmün kesinleşme sürecine kadar geçen dönem olarak bilinir. İddianamenin de kabul edilmesi ile birlikte bu dönem ifade edilir. İddianamenin kabul edildiğinde kamu davası açılır. Bu süreçte iddianamenin kabul edilmesi sonucunda da kovuşturma evresi başlamaktadır.

Kovuşturma süreci iddianamenin kabul edilmesi ile başlarken hükmün kesinleşeceği döneme kadar geçen süreçtir. Kovuşturma kararı genellikle iddianamenin kabulü kararı olarak da bilinmektedir. Ceza yargılanması sırasında duruşmalar kovuşturma sürecinin en önemli detaylarıdır. Duruşmalarda hakimin vicdani kanaati oluşur.

Bunun için maddi gerçekler ön planda tutulur. Taraflar duruşmada iddia ve savunmalarını yaptıktan sonra aşama duruşmasına geçilmiş olur. Tüm bu süreçler de oldukça önemlidir. Bu davalarda tarafların uzlaşmaları durumunda mahkeme süreci de daha erken sona erebilir. Bu nedenle ceza davalarında uzlaşma seçeneği de tercih edilebilir.

Kovuşturma Süreci Ne Zaman Sona Ermektedir?

İddianamenin kabul edilmesi ile kovuşturma süreci de başlar. Bu mahkemelerde deliller tartışılırken tarafların iddiaları ve savunmaları dikkate alınır. Ayrıca savunmalarda ortaya konulanlar sonrasında kovuşturma evresi verilen hüküm ile sonuçlandırılır. Kovuşturma evresinin sona ermesi için ancak nihai olarak kararın kesinleşmesi gerekir. Karar kesinleştikten sonra kovuşturma süreci de sona ermektedir.

Kovuşturmada yetkili merciler tarafından suç şüphesi öğrenilir. İddianame mahkeme tarafından kabul edilen döneme kadar geçen sürece soruşturma süreci denilmektedir. Soruşturma süreci tamamlandıktan sonra iddianame hazırlanır. İddianamelerin kabul edilmesinin ardından ise hükmün kesinleşeceği süreye kadar geçen sürece kovuşturma evresi denilir. Kovuşturma evresinde de dava ile ilgili tanık dinlenmesi ve savunma gibi iş ve işlemler tamamlanır. Kovuşturma süreci ile ilgili her detaya da çok dikkat edilmelidir. Davanın tamamlanma sürecinde her türlü dayanak göz önünde bulundurulur.