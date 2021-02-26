Kötü Komşu İnsanı Hacet / Mal Sahibi Eder atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kötü komşu insanı hacet/ mal sahibi eder sözü komşunun kötü olanının paylaşıma açık olmadığını, bu nedenle komşudan bir şey isteyemeyen insanın bu ihtiyacını satın alarak karşılayacağını ve bu mala sahip olacağını ifade etmek için kullanılır.

Kötü Komşu İnsanı Hacet/ Mal Sahibi Eder Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Durum analizi yapmak için kullanılır. Bu atasözünün anlamı şu şekildedir: Kötü komşu, kendisinden emanet olarak istenen şeyi vermez. Emanet isteyen de gidip o şeyden satın alır. Böylece bu komşu, o kişiyi eşya sahibi etmiş olur.

Kötü Komşu İnsanı Hacet/ Mal Sahibi Eder Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içerisinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Komşunun iyi olmaması bir yandan iyidir. Atalarımız demiş ki kötü komşu insanı hacet/ mal sahibi eder. Bu sayede mal sahibi olmuş olursun.