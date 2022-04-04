Kota Nedir, Ne Anlama Gelir? Kota Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Kota kelimesi ithal mallar ile ilgili olan durumlar hakkında bilgi veren uygulamalar olmaktadır. Kota kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmamaktadır.

Kota Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kota kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olarak belirtilmektedir. Bu kelime en fazla ekonomi de ve sinema alanlarında kullanılmaktadır. Kota kelimesi yurt dışından yurt içine getirilen malların oranlarını, miktarını ve çeşitlerini gösteren listelere verilen bir isim olmaktadır. Kotanın bu anlamından başka manda yavrusu, makarna, şişman ve ağaç çivi olmak üzere farklı anlamları da bulunmaktadır.

Kota Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kota kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından bir ülkede ithal edilecek mallarla ilgili olan özelliklerin anlatıldığı bir kavram olmaktadır Bu kelime aynı zamanda yurt dışından getirilecek olan mallara yapılan sınırlandırmayı da belirtmektedir. Kota kelimesinin herhangi bir yere tanınan kontenjan anlamına geldiği ifade edilmektedir. Bu kelime gerçek anlamlarının dışında mecaz anlamında da kullanılmaktadır.