Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Kota Nedir, Ne Anlama Gelir? Kota Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Kota Nedir, Ne Anlama Gelir Kota Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bir ülkeyi ayakta tutan en önemli unsur o ülkenin ekonomik kaynakları olmaktadır. Ekonomisi güçlü devletler büyük devletlerle işbirliği içinde yer almaktadırlar. Ekonomik faaliyetler içinde belirtilen bir takım kavramlar bulunmaktadır. Bu kavramlardan biri de kota kelimesi olmaktadır. Kota kelimesi yurt dışına satılacak malları belirten listeler olarak bilinmektedir. Peki, kota nedir, ne anlama gelir? Kota kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olmaktadır merak edilen tüm detayları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

Kota kelimesi ithal mallar ile ilgili olan durumlar hakkında bilgi veren uygulamalar olmaktadır. Kota kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmamaktadır. 

 Kota Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Kota kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olarak belirtilmektedir. Bu kelime en fazla ekonomi de ve sinema alanlarında kullanılmaktadır. Kota kelimesi yurt dışından yurt içine getirilen malların oranlarını, miktarını ve çeşitlerini gösteren listelere verilen bir isim olmaktadır. Kotanın bu anlamından başka manda yavrusu, makarna, şişman ve ağaç çivi olmak üzere farklı anlamları da bulunmaktadır. 

 Kota Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Kota kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından bir ülkede ithal edilecek mallarla ilgili olan özelliklerin anlatıldığı bir kavram olmaktadır Bu kelime aynı zamanda yurt dışından getirilecek olan mallara yapılan sınırlandırmayı da belirtmektedir. Kota kelimesinin herhangi bir yere tanınan kontenjan anlamına geldiği ifade edilmektedir. Bu kelime gerçek anlamlarının dışında mecaz anlamında da kullanılmaktadır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF