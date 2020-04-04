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Eğitim
AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Kosovalı Türklere EBA ile Türkçe eğitim verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kosova Eğitim Bakanlığıyla, Türkiye'nin uzaktan eğitim sistemlerinin Kosova'daki Türkçe eğitimlerinde kullanılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Kosovalı Türklere EBA ile Türkçe eğitim verilecek
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin uzaktan eğitim sistemlerinin Kosovalı Türklerin Türkçe eğitimlerinde kullanılacağını duyurdu. Selçuk, Twitter hesabından, "Kosova Eğitim Bakanlığının talebiyle EBA ve TRT EBA TV ile Kosova’daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık" dedi.

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