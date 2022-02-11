Kosova nerede, nasıl bir ülke? Kosova'da gezilecek yerler, dini, para birimi ve nüfusu

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Dünya'da yer alan ülkelere baktığımız zaman geçmişten bugüne birçok değişiklik olduğu görülmüştür. Bu değişikler neticesinde yeni ülkeler ortaya çıkmıştır. Bazı ülkeler kaybolup giderken bazı ülkeler ise ilerleyen yıllarda bağımsızlığını almayı bilmiştir. Kosova'da sonradan bağımsız olan ilgi çekici ülkelerden birisidir. Tabi ülkenin bağımsız olması kolay olmamıştır. Bağımsızlık mücadelesi başarılı bir şekilde devam etmiş ve bunun sonucunda Kosova bağımsız olmayı başarmıştır.

Kosova Nerede, Nasıl Bir Ülke?

Kosova Balkanlar'da yer alan bir ülke konumunda bulunmaktadır. Bu ülkeyi belirli devletler tanımıştır. İlk zamanlar bunun sıkıntısını yaşayan Kosova'yı günümüzde ise çok sayıda ülkenin tanıdığı görülmektedir. Bu ülkeyi yüzden fazla ülke tanımaktadır. Genel itibariyle olumlu bir yapısı bulunan Kosova güçlü bir ülke olma yolunda ilerlemektedir. Tabi bu durumun en büyük nedeni Türkiye'nin Kosova'ya vermiş olduğu destektir. Bu destek sayesinde Kosova'nın daha cesur adımlar attığı görülmektedir.

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Kosova, resmi adıyla Kosova Cumhuriyeti olarak bilinmektedir. Balkanlar'da ye alan ülkenin denize ise kıyısı yoktur. Kosova'nın bağımsız olmak adına önemli mücadeleler vermiş olması dikkat çekmektedir. Kosova'nın başkenti ise Priştine olarak bilinmektedir. Ülkenin son derece etkileyici bir yapısı bulunmaktadır. Özellikle ülkede yer alan gezilecek yerlerin mutlaka görülmesi gerekmektedir.

Kosova'nın tarihine bakacak olursak birçok ayrıntı ortaya çıkmaktadır. Kosova ilk zamanlar Tuna Bulgar Hanlığı'nın bir parçasıydı. Bu dönem 850-1018 yılları arasını kapsamaktadır. Daha sonra ise 13. yüzyılda Sırplar burayı ele geçirmiştir. 14. yüzyılda ise Osmanlı Türkleri burayı almıştır. I. Balkan Savaşı olduktan sonra Kosova'nın Yugoslavya Krallığı'na dahil edildiği görülmektedir. Ancak 1992 tarihine gelindiğinde Yugoslavya parçalanmıştır. Bu durum Kosova'yıda etkilemiştir.

Yugoslavya parçalandıktan sonra Kosova'nın Sırplara kaldığı görülmektedir. Ancak Sırbistan ve Kosova arasında çatışmalar başlamıştır. Çünkü Sırbistan Kosova halkının özerkliğini tanımadı. Bu durum Kosova ve Sırbistan'ın arasını açtı. 1990'lı yıllar kanlı çatışmalara sahne olmuştur. 1999 tarihine gelindiğinde ise Kosova'ya NATO tarafından özerklik verilmiştir. Tabi bu durum Sırbistan başta olmak üzere birçok ülkeyi memnun etmemişti. Bir süre devam eden anlaşmazlıklar sonrasında 17 Şubat 2008 tarihinde Kosova bağımsızlığını ilan etti.

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Kosova'da Gezilecek Yerler, Dini, Para Birimi ve Nüfusu

Kosova her açıdan ilgi çeken bir yerdir. Ülkede gezecek ve zaman geçirecek önemli yerler bulunmaktadır. Bundan dolayı ülkeyi ziyaret etmek isteyen çok sayıda kişi olduğu görülmektedir.

Gezilecek Yerler

Priştine - Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi

Sultan I. Murad Türbesi

Priştine - Skanderbeg Meydanı ve Heykeli

Hünkâr Camii

Kosova Etnoğrafya Müzesi

Priştine - Gracanica Manastırı

Prizren Kalesi

Prizren Cuma Camii

Sinan Paşa Camii

Rugova Kanyonu

Klina - Miruşa Şelalelesi

Fierza Gölü

Deravisa Dağı

Kosova Ulusal Müzesi

Prizren - Taş Köprü

Kosova Avrupa'nın genelinde kullanılan Euro'yu para birimi olarak tercih etmiştir. 2008 yılında resmi olarak tanınan bu ülkede para birimi olarak Euro kullanılır. Kosova'nın nüfusu ise son yapılan sayımlara (2020) göre 1,873 milyon olarak açıklanmıştır.

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Kosova'nın önemli bir kısmıs din olarak Müslümanlığı seçmiştir. Devletin resmi bir dini yoktur. Bu konuda din ve devlet birbirinden ayrılmıştır. Yani ülkede yaşayan kişiler din konusuna serbest bırakılmışlardır. Çünkü ülkede Hristiyanlık, Sufizm ve Bektaşilik gibi dini inançlarda mevcuttur.