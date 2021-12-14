Kosinüs teoremi nedir? Con teoremi formülü ve açı hesaplama örnekleri ile konu anlatımı

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Kosinüs teoremi birçok sorunun çözümünde kullanılmakta olan bir teorem olarak ifade edilebilir. Kosinüs teoremi özellikle geometride ve matematikte sıklıkla karşılaşılan teoremlerden birisi olarak bilinmektedir. Özellikle trigonometri konusu içerisinde kosinüs teoreminin oldukça fazla kullanıldığı bilinmektedir. Kosinüs teoreminin üçgenlerde sıklıkla kullanıldığını söylemek mümkün olmaktadır. Kosinüs teoremi hem matematikte hem de geometri de kullanılmaktadır.

Kosinüs Teoremi Nedir?

Kosinüs teoremi, üçgen üzerinde iki kenarı ve aralarındaki açı verilmiş bir haldeyken bilinmeyen kenarı bulmak amacıyla kullanılmaktadır. Kosinüs teoremi, matematik dersi içerisinde yer alan en kapsamlı konulardan birisi olan trigonometri içerisinde incelenmektedir. Trigonometrinin anlaşılabilmesi için kosinüs teoreminin iyi bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Trigonometri içerisinde bulunan kosinüs teoremi ise en temel hali ile üçgenler ile ilgili olarak ifade edilebilir. Bir üçgenin iki kenarının ve aralarındaki açının bilinmesi ancak bilinmeyen bir kenarının olması durumunda kosinüs teoreminden faydalanılmaktadır.

Üstelik kosinüs teoreminin matematik alanında ispatı en zor yapılan teoremlerden birisi olduğu da bilinmektedir. Kosinüs teoremi denildiği zaman akla ilk olarak üçgenler gelmektedir. Üçgenlerin alanlarını farklı birçok yöntemle bulmak mümkün olmaktadır. Ancak en zor üçgen alanlarının kosinüs teoreminden faydalanılarak bulunduğu bilinmektedir. Üçgenin alanını bulmaya yönelik bir soru çözümü yaparken cevaba ulaşamamanız durumunda kosinüs teoremi uygulamanız sizi cevaba ulaştıracaktır.

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Kosinüs teoremini uygulamak için ezberlemek yetersiz olacaktır. Tavsiye edilen ise kosinüs teoreminin amacının ve ispatının öğrenilmesi olacaktır. Kosinüs teoremini öğrenmek ve her soruda uygulamak için ispatının öğrenilmesi oldukça önemlidir. Buna bağlı olarak teoremlerin ispatlarından ayrı düşünülemeyeceği de söylenebilir. Kosinüs teoreminin üçgenlerde işlem yaparken sıklıkla kullanıldığını söylemek mümkündür. Özellikle üçgenlerin açısının bulunması için kosinüs formülünden yararlanıldığı söylenebilir.

Cos Teoremi Formülü ve Açı Hesaplama Örnekleri ile Konu Anlatımı

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Trigonometri öğrenilirken bilinmesi gereken kavramlar; sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant olarak ifade edilebilir. Kosinüs teoremi de özellikle geometri sorularının çözümü sırasında sıklıkla faydalanılmakta olan bir teorem olarak bilinmektedir. Kosinüs teoremine göre bir üçgende bulunan bir kenarın karesi, diğer iki kenarın kareleri toplamından bu iki kenar ile bu kenarlar arasındaki açının kosinüsü çarpımının iki katı eksiğine eşit olarak ifade edilebilir.

Kosinüs teoreminin formülü ise;

a2 = b2 + c2 - 2 * b * c* cos A

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b2 = a2 + c2 - 2 * a * c* cos B

c2 = a2 + b2 - 2 * a * b* cos C

şeklinde ifade edilebilir.

Kosinüs açısını bulmak için, dik açılı bir üçgen olduğunu varsayalım. Bitişik kenarın uzunluğunun hipotenüsün uzunluğuna bölünmesiyle bir açının cos (x) işlevinin elde edildiğini söylemek mümkün olmaktadır. Genel olarak ise kosinüs teoreminin bir üçgenin kenar uzunluğu veya açısını bulmak için kullanıldığı ifade edilebilir. Üçgenler ile ilgili işlem yaparken hem üçgenin açısını bulmak için hem de kenar uzunluğunu bulmak için kosinüs teoremini kullanmak oldukça kolaylaştırıcı olmaktadır. Kosinüs formülünü kullanarak bir üçgenin açısını bulmak mümkün olabilmektedir.

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Aynı zamanda bir üçgende kosinüs teoremi, üçgenin iki kenar uzunluğunun bilinmesi durumunda bu iki kenarın kesiştiği köşedeki açının bilinmesi durumunda üçüncü kenarı bulmak için kullanılmaktadır. Kosinüs teoreminin kullanılması birçok sorunun çözümünü de kolaylaştırmaktadır.