Kosgeb ne demek ve açılımı nedir? Kosgeb neyin kısaltması

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En çok merak edilen kısaltmalar içerisinde KOSGEB geliyor. Özellikle başta televizyon olmak üzere internet ya da birçok farklı Medya üzerinden karşılaşılan bir kısaltmadır.

KOSGEB Ne Demek ve Açılımı Nedir?

KOSGEB özellikle halk arasında dile getirilen bir kısaltma olarak öne çıkar. Kurumsal olarak açılımına bakıldığı zaman ise; ‘Küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme idare başkanlığı’ olarak ifade eder. Aynı zamanda halk arasında Kosgep olarak bilinen bir kurum olarak da ön plana çıkar. Açılımından da anlaşılacağı üzere Türkiye piyasasındaki küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlamak amaçlı çalışmalar gösteren bir kurum olduğunu söylemek mümkün.

KOSGEB Neyin Kısaltması

Ülkenin gelişimi açısından en önemli kurumlar içerisinde Kosgep gelmektedir. Bu konuda açılımına bakınmak istendiğinde ise, küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı biçiminde anlatılır. Uzun bir açılımı olması ile beraber özellikle işletmeleri desteklemek amaçlı önemli bir yere sahiptir. Bu konuda hem devam eden İşletmeleri hem de yeni açılacak olan şirketler konusunda destekleyici birtakım planlamalar sağlar. Bu planlamalar ise ülkenin gelişimi noktasında özellikle de ekonomik açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir.