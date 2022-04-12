Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Kosgeb ne demek ve açılımı nedir? Kosgeb neyin kısaltması

Kosgeb ne demek ve açılımı nedir Kosgeb neyin kısaltması

Özellikle iş sektörü açısından en önemli kurumlar içerisinde Kosgep gelmektedir. Değişik sektörler üzerinden firmaları desteklemek amaçlı önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Peki KOSGEB ne demek ve açılımı nedir? KOSGEB neyin kısaltması detayları ile derledik.

Haberin Devamı

En çok merak edilen kısaltmalar içerisinde KOSGEB geliyor. Özellikle başta televizyon olmak üzere internet ya da birçok farklı Medya üzerinden karşılaşılan bir kısaltmadır. 

 KOSGEB Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 KOSGEB özellikle halk arasında dile getirilen bir kısaltma olarak öne çıkar. Kurumsal olarak açılımına bakıldığı zaman ise; ‘Küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme idare başkanlığı’ olarak ifade eder. Aynı zamanda halk arasında Kosgep olarak bilinen bir kurum olarak da ön plana çıkar. Açılımından da anlaşılacağı üzere Türkiye piyasasındaki küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlamak amaçlı çalışmalar gösteren bir kurum olduğunu söylemek mümkün. 

 KOSGEB Neyin Kısaltması 

 Ülkenin gelişimi açısından en önemli kurumlar içerisinde Kosgep gelmektedir. Bu konuda açılımına bakınmak istendiğinde ise, küçük ve orta ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı biçiminde anlatılır. Uzun bir açılımı olması ile beraber özellikle işletmeleri desteklemek amaçlı önemli bir yere sahiptir. Bu konuda hem devam eden İşletmeleri hem de yeni açılacak olan şirketler konusunda destekleyici birtakım planlamalar sağlar. Bu planlamalar ise ülkenin gelişimi noktasında özellikle de ekonomik açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga