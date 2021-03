Koruncuk Vakfı’nın yeni başkanı Figen Samuray oldu

Onursal Başkan Av. Figen Özbek, 10 yıla yakın bir süre boyunca yaptığı mütevelli heyet ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yönetim kurulu üyelerinden ve meslektaşı Av. Dr. Figen Samuray’a teslim ederken şunları söyledi:

“Koruncuk Vakfı, çalışmalarıyla sivil toplum alanında daima örnek gösterilen çok değerli bir vakıf. Sayın Samuray’ın enerjisi ve birikimleriyle vakfımızın misyon ve hedeflerini çocukların başarıları için daha yükseklere taşıyacağına inancım tam. Kendisine başarılar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Köklü, çağdaş, ilkeli ve şeffaf yapısıyla daima örnek gösterilen bir vakfın başkanlık görevini üstlenmek büyük bir onur. Profesyonel bir ekiple ve yüksek motivasyonla yeni döneme hazırız. Vakfın, sahip olduğu ilkelerle bugünlere gelinmesinde Onursal Başkan Av. Figen Özbek’in büyük emeği geçti. Vakıf’taki pek çok önemli değişime ve başarılı projeye liderlik etti. Figen Özbek’den devraldığımız bu değerli emaneti aynı titizlik, kararlılık ve disiplinle daha ileriye taşıyacağız. Aslında, kendisine tam olarak veda etmiyoruz. Bilgi ve deneyimiyle iki yıl boyunca yönetim kuruluna danışmanlık yapacak. Akademik başarı şartı olmadan, okumak isteyen ama koşulları buna elvermeyen çocukları kabul ediyoruz. Çocukların eğitime erişimleri için bakım ve barınma ihtiyacıyla birlikte, sosyo-kültürel gelişimlerine de destek veriyoruz. Yeni dönemde bir yandan büyürken diğer yandan verdiğimiz hizmetin sürdürülebilirliğine odaklanacağız. Çocuk bakımında sürdürülebilirliğin en önemli koşulu, çocuğun iyilik haline etki eden unsurların birlikte iyileştirilmesi. Bu unsurların başında çocuğun ailesi gelir. Eğer, çocukların ebeveynleri ve kardeşleriyle olan ilişkilerini sağlam ve kalıcı hale getirmez, aileleri bu doğrultuda güçlendirmez ve verilen hizmetin devamlılığını sağlamazsanız, çocukta oluşan iyilik halinin devam etmesi mümkün değil. Bu nedenle, dünyada ve Türkiye’de çocuğun korunmasına yönelik sosyal politikalarda aile temelli bakım hizmetlerine ağırlık verilmeye başlandı. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak, Koruncuk Vakfı olarak bundan böyle, çocukların aileleriyle birlikte güçlendirilmesini esas alan bir hizmet anlayışına ağırlık vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız ve AB destekli yürüttüğümüz projelerden edindiğimiz deneyimle, ülkemizin değişen çocuk koruma politikalarına katkı sağlamak için hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Aile bağlarını güçlendirmek ve sürekli kılmak amacıyla, onursal başkanımız Av. Figen Özbek’in adını verdiğimiz Aile Danışma Merkezi’ni hizmete açtık. Bu merkezle ailelerin sorun çözme kapasitelerini geliştirmek, anne-baba ve kardeş ilişkilerini iyileştirmek için koruyucu, önleyici, eğitici türde bir danışmanlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Çocuğun psiko-sosyal gelişimi söz konusu olduğunda aile kilit öneme sahip. Aile Danışma Merkezi ile sadece Koruncukköyler’de yaşayan çocuklarımızın değil, ihtiyaç duyan her ailenin bu hizmetlerden yararlanmasını hedefliyoruz. Sivil toplum çalışmalarında işbirliği esas. Koruncuk Vakfı olarak çocuk koruma alanında faaliyet gösteren çok değerli vakıf ve derneklerle birlikte çalışıyoruz. Çocuklarımızın gerek ortaöğretim gerekse üniversite eğitimleri veya meslek edinmeleri sırasında sosyo-kültürel gelişimleri, kariyer planlamaları ve hayata daha kolay hazırlanmaları için Türk Eğitim Vakfı ve Çağdaş Eğitim Vakfı gibi ülkemizin önde gelen STK’ları, vakıf ve dernekleri ile karşılıklı iş birliği protokolleri imzaladık. Koruncuk Vakfı olarak her yerde, her çocuğa eğitime erişim hakkı sunulmasını destekliyoruz. Bu doğrultuda 0-6 yaş arasında annesiyle ceza infaz kurumlarında kalmakta olan bebek ve çocuklar ile 12-18 yaşlarında, hükümlü ve tutuklu çocukların eğitim ortam ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Bu işbirliğimizin artarak devam edeceğini umuyoruz.”

‘HEDEF 500 ÇOCUĞA HİZMET VEREBİLECEK KAPASİTEYE ERİŞMEK’

Daha çok çocuğa yuva olabilmek için Koruncukköyler’deki fiziki hizmet kapasitesini arttırmak üzere yola çıktıklarını belirten Koruncuk Vakfı Onursal Başkanı Av. Figen Özbek ise şöyle konuştu:

“Vakfımız 42 yıl içinde, yüzlerce çocuğu hayata hazırladı. Ben bu sürenin 30 yılında, çocuklarımızı bebekliklerinden, gençlik yıllarına kadar izlemek ve onlara liderlik etmek imkânına sahip oldum. Bu nedenle çok mutluyum. Vakıf olarak çalışmalarımızın her zaman çocuklar için faydalı ve sürdürülebilir olması için uğraştık. Büyüme adımlarımızın ilki olan, 2019’da hizmete açtığımız Koruncukköy Urla’dan sonra, şimdi sıra Koruncukköy Bolluca’da. 16 Mart’ta Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’nın katıldığı bir törenle temelini attığımız Koruncukköy Bolluca Ortaokul Kız Yurdu ile buradaki üç etaplı, ‘El Ver Yuva Olsun’ adını verdiğimiz büyüme projesinin birinci etabını başlatmış olduk. Projenin tüm etapları tamamlandığında, yüksek kapasite ve standartlarda, ortaokul ve ortaöğretim seviyesindeki kız ve erkek çocukların eğitimlerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini destekleyen çağdaş bir komplekse sahip olacağız. Dileğimiz, ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim ve öğretim olanakları sunarken, aynı zamanda onlara sıcak ve özlenen bir yuva olabilmek. En kısa zamanda Koruncukköy Bolluca ve Urla’da, toplam 500 çocuğa hizmet verebilecek kapasiteye erişmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla herkesi yurt binamızın yapımına el vermeye çağırıyorum. Bütün çocukluğu Koruncukköy Bolluca’da geçen Rıdvan Kara, çocukların günlük yaşam pratiklerini mimari tasarıma aktararak, işlevsel bir binanın ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Onun kendine güvenli, yarına umutla bakan meslek sahibi bir yetişkin olarak, genç kardeşleri için verdiği katkı Vakfımız için büyük bir gurur kaynağı.