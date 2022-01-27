Körü körüne nasıl yazılır? Körü körüne kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Haberin Devamı

Körü körüne kelimesinin doğru yazılışına dair TDK sözlüklerinde bilgi yer almaktadır. Sadece bu kelime değil daha pek çok kelime yine bu sözlüklerde yer almaktadır.

Körü Körüne Nasıl Yazılır?

Körü körüne nasıl yazılır sorusunun cevabı ayrı olaraktır. Yani körü körüne iki ayrı kelime olarak yazılması doğrudur. Bitişik yazılış hali ise yanlış olarak belirtilmiştir.

Körü Körüne Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik Mi Yazılır, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre körü körüne kelimesi ayrı olarak yazılır. Yani bu kelimenin doğru kullanımı "Körü Körüne" şeklindedir. Yaygın olarak bitişik hali de kullanılmaktadır. Fakat Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bitişik olarak yazılan şekli yanlış olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu sözlüğünde "körü körüne" kelimesine dair örnek bir cümle de yer almaktadır. Örnek cümle ile kelime daha iyi anlaşılmaktadır.