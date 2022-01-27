Körü körüne nasıl yazılır? Körü körüne kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zamErdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam#İran
Piyasalar merakla bekliyordu Fed önemli faiz kararını açıkladıPiyasalar merakla bekliyordu! Fed önemli faiz kararını açıkladı#FED
Vitor Pereira sessizliğini bozdu Adada ortalığı karıştıran görüşme sonrası...Vitor Pereira sessizliğini bozdu! Ada'da ortalığı karıştıran görüşme sonrası...#Vitor Pereira
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybettiEski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Fed’in kararına altında ilk tepkiFed’in kararına altında ilk tepki!#Altın Fiyatları
ABDden flaş Türkiye mesajı: NATOnun vazgeçilmez bir müttefikidirABD'den flaş Türkiye mesajı: NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir#Jeff Flake
Bomba gibi patladı Evi gören gözlerine inanamadıBomba gibi patladı! Evi gören gözlerine inanamadı#Patlama
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme... Yanıtlar peş peşe geldiRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme... Yanıtlar peş peşe geldi#Rusya
Danimarkadan tarihi adım Covid-19u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldıDanimarka'dan tarihi adım! Covid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldı#Danimarka
AK Partiden tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardıAK Parti'den tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı#Ak Parti
Kovid-19da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyorKovid-19'da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyor#Koronavirüs
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
İngilterede Johnson krizi Soruşturma sürerken istifa çağrısını yine reddettiİngiltere'de Johnson krizi! Soruşturma sürerken istifa çağrısını yine reddetti#Boris Johnson
Gamzenin şüpheli ölümünde flaş gelişme: TutuklandılarGamze'nin şüpheli ölümünde flaş gelişme: Tutuklandılar!#Gamze Sakallıoğlu
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Körü körüne nasıl yazılır? Körü körüne kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Körü körüne nasıl yazılır Körü körüne kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Gündelik hayatta pek çok kelime kullanırız. Özellikle yazışmalarda ve resmi evraklarda kullanılan kelimelerin doğru olması son derecede önemlidir. Kimi zaman ise kelimelerin nasıl yazılacağına dair araştırma yapmaktayız. Körü körüne kelimesi en çok kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bundan dolayı bu kelimenin doğrusunun nasıl olduğuna dair araştırmalara devam etmektedir. Son günlerde körü körüne kelimesine dair birçok kişi bilgi yoklaması yapmıştır. Peki, körü körüne nasıl yazılır? Körü körüne kelimesi Türk Dil Kurumuna göre bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır? İşte körü körüne kelimesine dair tüm detaylı bilgiler.

Haberin Devamı

Körü körüne kelimesinin doğru yazılışına dair TDK sözlüklerinde bilgi yer almaktadır. Sadece bu kelime değil daha pek çok kelime yine bu sözlüklerde yer almaktadır.

 Körü Körüne Nasıl Yazılır?

 Körü körüne nasıl yazılır sorusunun cevabı ayrı olaraktır. Yani körü körüne iki ayrı kelime olarak yazılması doğrudur. Bitişik yazılış hali ise yanlış olarak belirtilmiştir.

 Körü Körüne Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik Mi Yazılır, Ayrı Mı?

 Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre körü körüne kelimesi ayrı olarak yazılır. Yani bu kelimenin doğru kullanımı "Körü Körüne" şeklindedir. Yaygın olarak bitişik hali de kullanılmaktadır. Fakat Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bitişik olarak yazılan şekli yanlış olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Türk Dil Kurumu sözlüğünde "körü körüne" kelimesine dair örnek bir cümle de yer almaktadır. Örnek cümle ile kelime daha iyi anlaşılmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği