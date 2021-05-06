Kortlardan bursla ABD’ye

Mersin'deki Tarsus Amerikan Koleji’nde spor bursu ile okuyan genç yetenek, şimdi de Amerika’nın en prestijli üniversitelerinden birinde tenis bursu ile okumaya hak kazandı. Şendoğan hem eğitimini sürdürüp hem de ABD Division 1 liginde mücadele edecek. “8 yaşından beri hiçbir sabah saat 07.00’den geç kalkmadım. Hiçbir akşam saat 22.30’dan daha sonra yatmadım. Bu yola girdiğimden beri ailece tüm hayatımızı benim programıma göre ayarladık. Tenis benim için bir yaşam biçimi” diyen genç sporcu eğitim ve kariyer hikâyesini şöyle anlattı:

7’NCİ SINIFTA MİLLİ

“İlk kez 2015 yılında 7’nci sınıfa giderken U14 Tenis Milli Takımı’na seçildim. 16 yaşında Tenis Milli Takımı’na seçilmenin yanında Türkiye şampiyonu oldum.

5 kıtada ülkemi temsil ettim. ABD, Avustralya, İngiltere, Fransa, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında 100’den fazla maç yaptım. Bu ülkelerde çok iyi dereceler yakaladım. Bu dereceler neticesinde dünya sıralamasında 128’inci sıraya kadar yükseldim. Yüzde 67 kazanma oranıyla Türkiye’de gençler klasmanında tüm zamanların en iyi ikinci sıralamasına sahip oldum. En prestijli turnuvalardan birisi olan Junior Avustralya Açık Turnuvası’na katılarak Türkiye’den Junior Grand Slam’e katılan ender sporculardan biri olma gururunu yaşadım.

Okul dışında hayatımın neredeyse tamamını spor kaplıyor. Haftanın yedi günü çok yoğun antrenmanlar, yılın 12 ayı turnuvalar derken vaktimin büyük kısmını tenise ayırıyorum. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine zaman ayırmaya çalışıyorum.”

Emir Şendoğan, “ABD’de spor ve akademik kariyeri birlikte götürmeyi, ekonomi ve politika bilimi okumayı hedefliyorum. Ülkeme döndüğümde ise tenisteki tecrübemi genç kardeşlerime aktarmak istiyorum” diyor.