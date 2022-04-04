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Korsan Nedir, Ne Anlama Gelir? Korsan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Korsan Nedir, Ne Anlama Gelir Korsan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize İtalyancadan geçen korsan kelimesi, hem sözlük hem de mecazi anlamda kullanılır. Orijinal dilinde ''corsaro'' şeklinde yazılan kelimenin sözlük anlamı yol kesen ve haydutluk yapan kimsedir. Başkalarının gemilerine saldıran ve hırsızlık yapan kişiler korsan olarak nitelendirilir. Korsan ne demek, ne anlama gelir? Korsan kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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  Korsan kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Çapulcu 2- Eşkıya 3- Şaki 4- Haydut 5- Yağmacı 6- Harami 7- Zorba

 8- Mütecaviz 9- Saldırgan 10- Müteaddi 

 Korsan Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Korsan kelimesi hem hırsız hem de saldırgan demektir. Bu kelime birçok tamlamada ve birleşik isimde kullanılır. Örneğin, uçak kaçıran ve içindeki yolculukları rehin alan kişilere hava korsanı denir. Kitapların yasal olmayan yollardan bandrolsüz bir şekilde basılması ve ucuza satılması ise ''korsan satış'' olarak nitelendirilir. 

 Korsan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Korsan kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Gemi ve uçakların kontrolünü ele geçirip hırsızlık yapan, haydut, yağmacı 

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 İkinci Anlamı: Başkalarının hakkını gasp eden 

 Korsan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Açık denizde yük gemisine saldıran korsanlar, mürettebatı rehin aldı.

 (Sözlük anlamında kullanılmış) 

 2- Bilinçli bir okur ne kadar ucuz olursa olsun asla korsan kitap almaz.

 (Mecazi anlamda kullanılmış)

 

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