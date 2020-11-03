Korporatizm nedir? Korporatizm tarihi ve özellikleri hakkında bilgi

Korporatizm işletenler ile işletilenler diğer bir deyiş ile üretim ile tüketim arasında olan ilişkileri geliştirmeye yönelik olan politik- ekonomik bir sistem olarak belirlenir. Bu akım Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıkmıştır.

Korporatizm Nedir?

Korporatizm, Faşizmin de uyguladığı ekonomik ve politik bir sistemdir. Bu ekonomik sistemde ekonominin de iyileştirilmesi hedeflenir. Korporatizm sosyalizm ya da liberalizmden ayrı olarak üçüncü bir çıkış yolu sunmaktadır. Bu noktada sınıf bilincinin yükselmesi için entellektüel bir hayat sunulması önerilir.

Üretim ve tüketim ilişkisini dengeleyen Korporatizm bir süre sonra siyasal kalkınma projesi haline gelerek iktidarlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Korporatizm sadece ekonomik bir akım olmasının dışında bazı ülkelerde sosyal yapıyı da derinden etkiler. Bu noktada siyasal ve sosyal konularda da kullanılır.

Korporatizm Tarihi

Korporatizm tarihi 20. yüzyıla dayanmaktadır. Kendi içerisinde de farklı görüşleri barındıran Korporatizm 20. yüzyılın ilk yarısında kavramsal bir hale gelmiştir. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı arasında kalan dönemde çoğu devlet için Korporatizm bir kurtarıcı model haline gelmiştir. Devlet merkezli olan bu ekonomi modeli hızlı bir şekilde uygulamaya geçmiştir.

Özellikle devletlerin kalkınma hamlesi olarak Korporatizm ön planda tutulmuştur. 1929 Yılı itibari ile ortaya çıkan ekonomik kriz Korporatizmi daha da güçlendirmiştir. Bu sayede bu akım da hız kazanmıştır.

Korporatizm Hakkında Bilgi

Korporatizm, Kapitalizmin hızlı bir şekilde yükselişine bir cevap olarak doğmuştur. Korporatizm zamanla gelişimini hızlı bir şekilde sürdürmüştür. Özellikle de siyasal ve ekonomik hedefler ön plana çıkmıştır. Bu sayede totoliter rejimler Korporatizmi savunmuşlardır. Bunun yanı sıra ünlü düşünür Aristoteles'in toplum anlayışı ve Roma siyasi düşüncesi korporatizmin de dayanağı olarak söylenir. Buna rağmen totoliter yönetim ise Korporatizmin popülerliğini daha da çok arttırmıştır. Ayrıca Korporatizm ekonomik bir akım olmasının dışında pek çok ülkenin siyasi yapısını da etkilemiştir. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren Korporatizm aynı zamanda çeşitlilik de gösteriyor.

Korporatizm son yıllarda popülerliğini oldukça arttırmıştır. Aynı zamanda Faşizm de ekonomi modelini Korporatizm üzerine kurmaktadır. Bu noktada korporasyonlar temel alınır. Faşizmin hüküm sürdüğü neredeyse tüm ülkelerde Korporatizm ekonomik model uygulamasıdır. Ayrıca Korporatizm de toplumu bölerek organizmalara ayırmaktadır. Bu akımda tüm faaliyetler dayanışma ile ortak bir çıkara bağlanmaktadır. Bu modelde birbirinden farklı kesimler ortaya çıkar. Bu ekonomik akımda devletlerin çıkarı her zaman ön planda tutulur. Tüm yapı da bu olgunun üzerine kurulmuştur. Ortak çıkar ile devletin faydasına işler olduğu müddetçe bu sistem aksamadan yürür.

Korporatizm'in uygulandığı pek çok farklı ülke vardır. Özellikle de Mussolini tarafından yönetilen İtalya'da Korporatif ekonomi örneği uygulanmıştır. İtalya'da uygulanan Korporatif sistemin uygulanmaya başlamasından sonra İtalya'da da işsizliğin azaldığı ve milli gelirin yükseldiği belirtilmiştir. Özellikle de Ortaçağ döneminde batı dünyası içerisinde Korporatizm de meslek kuruluşları ile ortaya çıkmaya başlamıştır.

Korporatizmde kendine has bazı kurallar ve özellikler de bulunmaktadır. Ayrıca Korporatizm tüketici olan üreticiler tarafından geri kalan tüm tüketiciler için oluşturulan bir rejim haline gelmiştir. Fransız Devriminden sonra ortaya çıkan Korporatizm hızla Avrupa geneline yayılmıştır. Korporaitzm ilk kez ise İtalya'da Mussolini'nin İtalya'da iktidara gelmesi ile uygulamaya geçmiştir. Hemen sonrasında ise Almanya ve İspanya genelinde iktidara gelmiş olan rejimler de Korporatizmi uygulamaya başlamışlardır. Korporatizm de bu şekilde dünya genelinde yayılmıştır.