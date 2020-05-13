Koronavirüsü yenen okul müdürü plazma bağışçısı oldu

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin müdürü Erdem, bir süre önce Kovid-19 teşhisiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı. Buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Erdem, immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi.

Aynı hastanede bağışta bulunan Erdem'i ziyaret eden Geyve Sağlık Müdürü Dr. Merve Kahraman ve sağlık personeli, kendisine çiçek takdim etti. Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşanları gördükçe mutlu olduklarını belirten Kahraman, "Hele bir de iyi olduktan sonra plazma bağışında bulunarak şifa arayanlara destek olanları görünce daha çok seviniyoruz. Bağışı için Erol Erdem müdürüme çok teşekkür ederim" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Yaklaşık 1.5 ay önce öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurduğunu söyleyen Erdem, burada yapılan tetkikler sonrası Kovid-19 şüphesiyle kent merkezindeki hastaneye sevk edildiğini anlattı. Hastanede tedaviye başlandığını aktaran Erdem, şöyle konuştu:

"Tedavi süreci sonunda 6 Nisan'da hastaneden çıkıp evimde 14 gün karantinada kaldım. Yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadı ve şu an iyiyim. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer hastaların da iyileşebilmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonrası plazma bağışında bulundum. İnşallah diğer iyi olan hastalara örnek olur, bu hastalığa yakalananlara şifa olur."