Koronavirüse yakalanan Rektörden maske ve mesafe çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile 3 Rektör Yardımcısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu pozitif çıktı. 12-13 gün önce korumasında bulgular oluştuğunu ve Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Prof. Dr. Akın Levent hastalığa yakalanış sürecini Hürriyet’e şöyle anlattı: “Geçtiğimiz Salı günü ben de kendimde hafif semptomlar hissettim. Bunu hafif geçen bir kırgınlık olarak düşündüm, ancak koruma görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ben de test yaptırdım. Test sonucu pozitif çıkınca hemen izolasyona girerek ilaç tedavisine başladım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Eşim ve bizimle birlikte yaşayan yaşlı anneme de test yapıldı. Onların Kovid-19 testi negatif çıktı” dedi.

Rektör Levent’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Fatih Ertugay ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük de Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan rektör yardımcıları da izolasyona alınarak ilaç tedavisine başladı. Rektör yardımcılarının ailelerine de testler yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını söyleyen Rektör Levent, “Neyse ki ailelerimizde bir bulguya rastlanmadı. Ekip arkadaşları olarak Kovid-19’a yakalandığımız anlaşıldı. Üniversitemizin özel kalem ve genel sekreterliğinde çalışan mesai arkadaşlarımızda herhangi bir bulguya rastlanmadı” diye konuştu.

AZAMİ TEDBİR HAYAT KURTARACAK

Evde ilaç tedavisi devam eden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent, “Önümüzdeki pazartesi günü 14 günlük karantina dönemim bitiyor. Ancak, mesai arkadaşlarımı tedirgin etmemek adına 10 gün daha izin yapacağım. Kendimi iyi hissediyorum. Keşke tüm vakalar hafif seyretse ancak öldürücü olan bu salgın karşısında azami önlem almak gerekiyor. Unutmayalım ki bu önlemler, bağışıklık sistemi düşük olan, kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kurtaracak. Maske kullanmaya özen göstermeme rağmen bazen çay içmek için çıkarıyordum örneğin. Anlaşılıyor ki daha dikkatli olmak gerekiyor. Tüm vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda çok dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.