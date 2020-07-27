Koronavirüs-online

Biz ne yapalım?

Harvard Üniversitesi’nin yaptığını yapalım. Yalnız online. Bir online dersin iki safhası var:

1- Bilgi sahibi olan hoca kendi dersini online formatına çevirmek için gerekli yazılımı yapar.

2- Bu yazılım bir server şirketi tarafından internet sistemine yüklenir ve bütün dünya bu derse erişir.

Dersin yazılımı:

Son gelişmeleri biraz anlatmak istiyorum. Massachusettes Institute of Technology (MIT), dünyanın en mükemmel teknik üniversitesi ve online eğitimin öncüsü. Bir iki yıl evvel çok güzel bir yazılım yaptı: Open.edx. Bu yazılım bir dersi öğreten bir hocaya kendi dersini nasıl online formatına çevirebilir eğitimi veriyor. Daha sonra kullanımı daha da kolaylaştırmak için MIT Studio X diye bir yazılım daha yaptı. Bu çevirme işini daha da basitleştiriyor ve hocaya yardımcı oluyordu. Şimdi ben de Türk hocalara bu işi daha da kolaylaştırmak için bir yazılım ve eğitim programı hazırlattırıyorum. Bir öğretmen bu eğitimi almadan veya alarak kendi yüz yüze öğrettiği dersi rahatça yazın 1-2 ay içinde online formatına çevirebilir. Yani hiçbir maliyeti yok. (Ben üç maaş ikramiye verilmesini uygun bulurum, teşvik maksadıyla)

İnternetten öğrenciye erişim:

Hocanın hazırladığı yazılım bir server şirketi vasıtasıyla internet sistemine yüklenir. Bu sayede dünyanın her yerindeki 8 milyar insan bu yazılıma, derse erişebilir. Server şirketleri bir yıl süreyle öğrencinin bu derslere erişebilmesi için kabaca öğrenci başına 1-2 Dolar ücret alır. Yani nerdeyse sıfır. Yani bir online ders bir öğrenciye sıfır maliyetle ulaşır. Çünkü online eğitim kapasite artımı için aşağıdaki ödemeleri yapmaz:

- Okul arsası için para ödemez.

- Bina inşaatı için para ödemez.

- Bina bakımı için para ödemez.

- Bina ısıtılması, soğutulması masrafı yoktur.

- Elektrik, su masrafı yoktur.

- Oto park masrafı yoktur.

- İlave hoca maaşı ödemez.

- Güvenlik personeli yoktur.

- Karatahta yoktur, tebeşir yoktur.

Devlet üniversitelerinde bir yıllık öğrenci maliyeti kabaca 15 bin TL. Yani yüz yüze eğitimin maliyeti 15 bin TL. Aynı dersin aynı kalitede aynı hoca tarafından hazırlanmış hatta teknik bakımdan daha fazla multimedya ile zenginleştirilmiş online versiyonun maliyeti koskoca bir sıfır.

Devletin Tasarrufu:

Halen devlet üniversitelerinde 3 milyon 400 bin öğrenci var (Açıköğretim hariç). Devlet bu öğrenciler için yılda 3.400.000 öğrenci x 15.000 TL/öğrenci,yıl= 51 milyar TL / yıl halen ödüyor. Öğrenci sayısını online olarak yüzde 100 arttıralım yani 6 milyon 800 bin öğrenci olsun. Öğrenci başına maliyet 51.000.000.000 TL / 6.800.000 öğrenci= 7 bin 500 TL /öğrenci, yıl olur. Yani devlet yüzde 50 tasarruf sağlar.

Dikkat: Üniversite kapasitemiz yüz 100 artıyor hiç para harcamıyoruz, öğrenci başına yüzde 50 tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca online ile kaliteli üniversitelerde kapasite arttırılınca kalitesiz üniversitelerden kaliteli üniversitelere bir akım olur. Toplam öğrenci eğitim kalitesi artar. Kalite için: //nosignificantdifference.org’a bakın.

Kocaman bir dikkat:

- Ancak kaliteli bir yüz yüze ders hocası, kaliteli bir online ders verebilir.

- Maliyet sıfır derken ilk hammaddenin çok kaliteli olması gerektiğini unutmayın.

- Yalnızca yüksek kaliteli yüz yüze üniversiteler online ile kapasitelerini arttırmalılar.

- Yani klasik birinci sınıf üniversiteler ve onun hocalarına daima ihtiyaç var. Onlar olmadan birinci sınıf online eğitim olmaz.

Ne yapalım:

1- Mümkün olan en çok sayıda hocamıza gerekli eğitimleri verelim.

2- Bu hocalar 1-2 ay içinde kendi derslerini online formatına çevirsin.

3- Sonbahar 2020 de herkes online olarak kayıt yaptırsın. Devlet muazzam tasarruf sağlar. Hatta kalite yükselir.

4- Koronavirüs geçerse isteyen öğrenciler yüz yüze eğitime geçebilir.

2021-2022 öğretim yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı da ortadan kaldırma imkânı doğar ve devlet 50-60 milyar Dolar tasarruf eder.

MUVAFFAK GÖZAYDIN KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek mühendis olarak mezun oldu. 1958 Haziran

California Institute of Technology, California USA da yüksek lisans çalışması yaptı, araştırma asistanı olarak çalıştı.

1963 Stanford Üniversitesi’nden master aldı. Thermodinamik

1964 Stanford Üniversitesi’nden master aldı. Endüstri Mühendisliği

1965 Stanford Ünvdersitesi’nden master aldı. Elektronik Mühendisliği

1968 Bu master programını Hewlett-packard Şirketi finanse etti .

Çalışma hayatı:

Hewlett-Packard Co. Palo Alto, California, Silicon Valley elektronik design mühendisi 1965–1970

Devlet Planlama Teşkilatı, Başbakanlık, Müsteşar Turgut ÖZAL’a danışman 1970-1971

KOÇ Holding, Sanayi Koordinatör Yardımcısı 1972-1975

Beko Elektronik Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür 1975-1995

1 Milyar Dolar yatırım, 1 milyar Dolar yıllık ciro, 3 bin çalışan, 100 milyon Dolar ihracat, İngiltere ve Avrupa’da BEKO markasının yaratılması

Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü 1995-1998

Dünyada ilk defa eğitim parkları kurulması. Halen 10 oldu.

Eğitim teknolojisini öğrendi.

Kendini ülkede eğitimin kalitesinin ve kapasitesinin arttırılmasına hasretti.

Bütün dünyada eğitim teknolojisinin yayılması için çalışıyor.