Koronavirüs eğitim ihracatını da etkiledi: Yüzde 50 öğrenci kaybı var

Üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 178 bin olan Türkiye, en çok uluslararası öğrencisi bulunan ülkeler arasında yer alıyordu. Dünyayı etkisi altına alan ve birçok alanda etkisini gösteren koronavirüs eğitim ihracatını da etkiledi. Uluslararası öğrenci sıralamasında baş aktör olan Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada gibi ülkeler de bu durumdan etkilendi.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve HİB Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, şunları söyledi:

"Dünyadaki uluslararası öğrencilerin şu anda yüzde 50'lik bir bölümü kendi ülkesine döndü ve kalan bölümü de çaba ve arayış içerisinde. Mayıs sonuna gelindiğinde bu öğrencilerin hemen hemen yüzde 80'i kendi ülkelerine dönecek demektir. Türkiye'nin 2019-2020 akademik yılında uluslararası öğrencilerden 5 milyar dolar girdisi var. Öğrencilerin yüzde 50'sinin ülkesine dönmesiyle ödemelerde zafiyet oluştu. Şu an itibariyle 3'te 1 bir kayıp var diyebiliriz

ABD'DE BAZI ÜNİVERSİTELER KAPANMAYLA KARŞI KARŞIYA

Bu süreçte İngiltere 100 milyon pound kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bazı üniversiteler kapanmayla karşı karşıya geldi. Amerikadaki üniversitelerin öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu yabancı öğrencilerden meydana geliyor. Bu üniversiteler, bu öğrencilerden aldıkları paralarla ayakta kalabiliyordu. Bu öğrencilerin önümüzdeki yıl dönme ihtimali zayıf olursa, bu üniversitelerin ayakta kalması mümkün olmayacak. Türkiye'deki ve dünyadaki genel durum bu. Türkiye'deki öğrencilerin de yüzde 50'si ülkemizi terk etti geriye kalan ise ülkeyi terk etmek için arayış içerisinde. Önümüzdeki yıl bu sıkıntıları asgariye indirmek için önerilerimiz ve taleplerimiz var.

UZAKTAN TANITIMLAR GERÇEKLEŞEBİLİR

Üniversitelerin yurtdışından öğrenci temin etmek için yaptıkları çalışmalarının yüzde 60'ını Ticaret Bakanlığı destekliyo. Bu teşvik ve desteklerin devam etmesi gerekiyor. Bu desteklerle biz uzaktan, online tanıtım yaparak bu ülkelere gitmeden o ülkedeki acentaları devreye sokarak, bu tanıtımlara devam edip asgariye indirebiliriz. Ticaret Bakanlığımızdan üniversitelere vermiş olduklarını tanıtım destek ve teşviklerinin online ve uzaktan tanıtıma aktarılmasını talep ediyoruz.

Koronavirüs dolayısıyla Türkiye'nin karşılaşmış olduğu sıkıntılar içerisinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK), olağanüstü bir çaba sarf etti ve dünyaya örnek olabilecek bir sistemle çalıştı. YÖKten de şunları bekliyoruz. Şu anda bir uzaktan eğitim sistemine geçtik. Artık bütün alanlarda üniversiteler uzaktan eğitim yapıyor. Bu sürecin mayıs sonunda biteceği pek gözükmüyor. Yaz aylarında azalsa bile bir kısım ülkelerden uluslararası öğrenci Türkiye'ye gelmekten çekinecektir. Bunun sıfırlanmasını bekleyecektir ya da Türkiye bu öğrencilerin gelmesini istemeyecektir. O ülkede sıkıntı olduğu için girişler yasak olabilir. Biz şu anda uzaktan eğitim yapabiliyorsak, 2020-2021 akademik yılında da uzaktan eğitim sisteminin aynen devam ettirilmesini talep ediyoruz. Eğer YÖK böyle bir açılım yapar ise, öğrenciler yüz yüze eğitim yapabilir. Türkiye'ye gelemeyen, kendi ülkesi tarafından da gönderilmesi yasaklanan veya Türkiye tarafından girmesi yasaklanan öğrenciler uzaktan eğitim yöntemiyle şu anda olduğu gibi eğitimlerine devam edebilir.

Eylül ayında yapılan kayıtlar bahar döneminde de yapılabilir. Yükseköğretim sistemine göre önlisans ve lisans programlarımız için kayıtlar eylül ayında yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde bahar yarıyılında da üniversiteye kayıt olabiliyorsunuz. Biz de bu virüs dolayısıyla yaz ayında da sıkıntı devam ederse öğrencilerin eylül ayında kayıtlarında sıkıntı yaşanmaması için bahar döneminde kayıt yaptırabilmelerini istiyoruz. Böylece zararı yine asgari seviyeye indirebiliriz.

YERİNDE UYGULAMA EĞİTİMLERİ İÇİN YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLDİ

YÖK vakıf ve devlet olmak üzere bütün üniversitelerde ciddi şekilde online ve uzaktan eğitim sistemlerini yöneterek öğrencilerin eğitimde mağduriyetini ortadan kaldırdı. Yerinde uygulama eğitimlerimiz için de yeni yöntemler geliştirildi. Gidip onu yapmak kadar verimli olmayabilir ancak yüzde 70'lik bir verime ulaşacak şekilde yerinde uygulamalarda yapılıyor. Böylece hiçbir öğrencinin mağduriyetine sebebiyet vermeden, eğitim kesintisiz devam ediyor. Öğrencinin gayretiyle verimliliği yakalayabiliyoruz.

YÖK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİ ÇOK İYİ YÖNETTİ

23 Mart’ta üniversitelerin uzaktan eğitime geçiş sürecini son derece başarıyla yöneten YÖK'e özel bir teşekkür edilmesi gerekiyor. Bu süreçte YÖK Başkanı Yekta Saraç hocamızın liderliğinde üniversitelerimiz hızlı bir şekilde uzaktan ve online eğitim sistemine geçiş sağladı. Bu vesileyle kesintisiz bir eğitimin sürdürülebilirliğini sağlayan YÖK çalışanlarına da şükranlarımızı sunuyoruz."