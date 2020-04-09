Korona günlerinde yaratıcılığı nasıl destekleriz?

Uzmanlara göre yaratıcı çocukların bazı ortak özelliklerini şöyle sıralanıyor:

Özgür Düşünme: Düşüncelerle oynayıp dururlar. Bazen disiplinsizlik ve hedeften yoksunluk olarak görülebilirken yaratıcılık için sahip olunması gereken özelliklerden biridir.

Kolayca Kanma: Yaratıcı çocuklar 'yarı olgun' fikirler hakkında kolayca heyecanlanabilir ve yetişkinlerin gördüğü arka planı ve aksamayı görmeyebilirler.

Hayal Kurma: Kimi çocuklarda öğrenme ve problem çözmede işe yarar görünürken kimi çocuklarda ise dikkatsizlik ve dalgınlık olarak kendini gösterebilir.

Yalnızlık: Bazen yaratıcı düşünceler yalnızken ortaya çıkar.

Etkin Olma: Fikirler genellikle 'bir şey yapmazken' gelir. Fakat bir kere o fikir geldi mi çocuk artık tamamen etkin bir hale geçer. Tembellikten aşırı eyleme geçiş gibi gözüken bu gelgitler diğer insanlar için kafa karıştırıcı ve uğraşması güç bir durum olabilir.

ANNE BABALARA ÖNERİLER

Uzmanların çocuklarının yaratıcılıklarını desteklemek için anne babaları önerileri de şöyle:

-Tam da bugünlerde çocuklarınıza biraz “can sıkıntısı” için alan açın. Huysuzluk yapmaması, oyalanması ya da bütün gün evde olduğu için telefon, tablet, bilgisayar kullanımlarının artması uzun vadede en son ihtiyaç duyacağımız durumlardır.

-“Ne olurdu..?” oyununu oynayabilirsiniz. “Eğer araba icat edilmemiş olsaydı ne olurdu? Bu kadar işe nasıl yetişirdik? “Bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken bir yük arabasında olsak ne olurdu? Ne yapardık?” gibi sorular sorun.

-Çocuklar başkalarını taklit etmeyi severler. Ona sevdiğiniz bir yazarın, şairin, düşünürün, roman karakterinin yaşamından, düşüncelerinden, eserlerinden bahsedip ardından kendisini onun yerine koyarak taklit yapmasını düşüncelerini ifade etmesini isteyebilirsiniz. Oyuncaklarını, kostümlerini kullanarak kıyafetler giyebilir ya da bir eşyayı farklı bir amaç için kullanabilir.



RESİM ÇİZİN

-Eski dergiler, broşürler, eski çarşaflar yaratıcı fikirlere dönüşecek bir define olabilir. Harfler keserek kendi ev gazetenizi oluşturabilirsiniz. Eski kıyafetlerden yeni eşyalar üretebilirsiniz.

-Bir şarkıya kendi sözlerinizi oluşturun. Birlikte doğaçlama söyleyin.

-Evinizin üstten görünümünü çizin.

-Birbirinizin resmini çizin.

-Hikâye oluşturma oyunları oynayın.

-Tartışma konusu açıp ailecek fikirlerinizi ifade edin. “Birbirimize karşı daha yardımsever olmamız için ne yapmalıyız? İnsanlar birbirlerine hangi konularda yardım edebilir?”

-Atasözleri ve deyimler üzerine sohbet edebilirsiniz.

-Çocuklarınızı deney yapmaya ve araştırmaya teşvik edin.

-Çocuklarınızın sonuç alsa da alamasa da çabalarını mutlaka övmelisiniz. Bunun boş bir övgü olmamasına dikkat etmelisiniz.

-Kendi merakınızı, şevkinizi ve “çılgın” fikirlerinizi canlı tutmanız çocuklarınızın farklı olma ihtiyacını destekler ve ona örnek olma imkanını size sağlar Yaratıcılığını daha iyi kullanması için ona tutum ve sözlerinizle örnek olabilirsiniz.