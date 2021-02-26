Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Körler sağırlar birbirini ağırlar sözü aynı niyet içerisinde olanların ve bu niyetin genel olarak kötü bir niyet olması sonucu insanların birleştiğini anlatmaktadır.

Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Körler sağırlar birbirini ağırlar atasözü günlük hayatta çeşitli olaylarda kullanılan bir özlü sözdür. Bu bakımdan bu atasözünün anlamı önemlidir. Bu atasözünün Türk Dil Kurumunda ki anlamı şu şekilde tanımlanmıştır: Kötü niyet ile oluşmuş kişi grupları adına söylenmiş olan bu atasözü, nankörlük, riyakarlık, hırsızlık, yalan konuşma, ırz düşmanlığı, fesatlık gibi toplumsal olarak kötü olan konularda insanların yüz karası olan kişiler, bunları yapan ve yaşayan diğer kişilerle iyi anlaşırlar.

Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözü insanların günlük hayatta ki sohbetlerinde kendine yer bulan bir sözdür. Bu atasözünün cümle içinde kullanımına örnek: Onların beraber vakit geçirmesine neden şaşırıyorsun, unutma körler sağırlar birbirini ağırlar.