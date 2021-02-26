Korkunun Ecele Faydası Yoktur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük hayatta korkunun ecele faydası yoktur sözünün kullanılması yaygındır. Korkunun ecele faydası yoktur sözü genel olarak korku olan anlarda kullanılmaktadır. İnsanlar birçok durumda korku yaşayabilir. Bir iş başarmak istedikleri takdirde işi başaramama korkusundan işi yapmaya başlamaya adım atmak dahi zor olabilir. İşte özellikle böyle anlarda en sık kullanılan atasözlerinden biri korkunun ecele faydası yoktur sözüdür.

Korkunun Ecele Faydası Yoktur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Beklenmedik ve olağan durumlarda korku hissi oldukça normaldir. Buna karşılık insanın hissettiği korku kendisini esir almamalıdır. Gereksiz olan korkular insanları dirençsiz ve çekingen yapmaktadır. İnsan yalnızca korkmak ile kendisine gelecek olan bir zararın önüne geçemez, olacak olan her şey olur. Bu nedenle boşuna korkmak yersizdir.

Korkunun Ecele Faydası Yoktur Atasözünün Cümlede Kullanımı

Beni mutsuz eden bu işten ayrılmak için artık adım atmalıyım korkunun ecele faydası yok.