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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 03:15 | Son Güncelleme:

Korkunun Ecele Faydası Yoktur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Korkunun Ecele Faydası Yoktur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Korkunun ecele faydası yok atasözünü neredeyse duymayan bir kişi yoktur. Atasözü olması nedeni ile ders verici, nasihat verici olan bir anlamı bulunmaktadır. Korkunun ecele faydası yok atasözü anlamı nedir? Korkunun ecele faydası yok atasözünün cümledeki kullanım şekli nasıldır? İşte korkunun ecele faydası yok atasözünün detayları.

Günlük hayatta korkunun ecele faydası yoktur sözünün kullanılması yaygındır. Korkunun ecele faydası yoktur sözü genel olarak korku olan anlarda kullanılmaktadır. İnsanlar birçok durumda korku yaşayabilir. Bir iş başarmak istedikleri takdirde işi başaramama korkusundan işi yapmaya başlamaya adım atmak dahi zor olabilir. İşte özellikle böyle anlarda en sık kullanılan atasözlerinden biri korkunun ecele faydası yoktur sözüdür.

 Korkunun Ecele Faydası Yoktur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Beklenmedik ve olağan durumlarda korku hissi oldukça normaldir. Buna karşılık insanın hissettiği korku kendisini esir almamalıdır. Gereksiz olan korkular insanları dirençsiz ve çekingen yapmaktadır. İnsan yalnızca korkmak ile kendisine gelecek olan bir zararın önüne geçemez, olacak olan her şey olur. Bu nedenle boşuna korkmak yersizdir.

 Korkunun Ecele Faydası Yoktur Atasözünün Cümlede Kullanımı

Beni mutsuz eden bu işten ayrılmak için artık adım atmalıyım korkunun ecele faydası yok.

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