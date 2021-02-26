Kork Aprilin Beşinden Öküzü Ayırır Eşinden atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri öğüt ve nasihat içeren kalıplaşmış sözcüklerdir. Geçmiş ve günümüz arasında adeta bir köprü görevi görerek hala kullanım sağlanmaktadır. Bu sık kullanılan atasözlerinden birisi de ' Kork Aprilin Beşinden Öküzü Ayırır Eşinden ' kelimelerinden oluşmaktadır. Diyalog arası kullanılabilirler.

Kork Aprilin Beşinden Öküzü Ayırır Eşinden Atasözünün Anlamı ( TDK ) Nedir?

Bu atasözünün anlamı ise; Nisan ayının ilk haftası yani beşinci gününde çift sürmekte olan iki öküzü bile ayıracak kadar soğuk ve fırtınalı hava olacağı şeklinde anlatılmaktadır.

Kork Aprilin Beşinden Öküzü Ayırır Eşinden Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözü cümle içinde; ' Hava o kadar soğuk ki bana kork aprilin beşinden öküzü ayırır eşinden sözünü hatırlattı. ' şeklinde kullanılabilir.