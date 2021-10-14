Koreografi ne demek, ne anlama geliyor? Koreografi kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kareografi antik Yunan tiyatrosunda adımları belirlemek için ortaya çıkan zamanla adım ve hareketlerini belirleme halini alan bir iştir.

Kareografi Ne Demektir? Kareografi Ne Anlama Gelmektedir?

Kareografi başlangıcında tiyatroda bulunan insanların hareketlerini belirleme işi olarak yapılırken zamanla hem hareket hem de dans uyumunun sağlamak için adımları yönetme işine dönüşmüştür.

Kareografi Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kareografi kelime manası olarak adım uyumu anlamına gelmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Kareografi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre kareografi kelimesi sözlük anlamı bir bale yapıtını oluşturan adımların ve figürlerin tümüdür. Kareografi kelimesinin diğer bir anlamı ise dans adımlarının kağıda geçirilmesi olarak da bilinmektedir.