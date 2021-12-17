Korece Seni Seviyorum Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Korece Seni Seviyorum Kelimesinin Okunuşu Nedir

Haberin Devamı

Korece seni seviyorum demek; Saranghae şeklinde yazılır. Saranhe olarak okunur. Korece alfabesi kullanamayanlar Latin alfabesine çevrilmiş şekliyle yazıp söyleyebilmektedir. İngilizce ya da latin alfabesi kullanabilenler saranghae; seni seviyorum şeklinde yazıp, saranhe şeklinde okuyabilmektedir.

Korece Seni Seviyorum Ne Demek, Nasıl Yazılır?

Korece seni seviyorum; Saranghae olarak yazılır. Saranhe olarak okunur. Günlük yaşamda kullanılan bu hal dışında resmi diyaloglarda ise Korece seni seviyorum demek; Saranghaeyo şeklinde yazılmaktadır. Seni seviyorum kelimesinin Kore alfabesine göre yazılışı farklı olmasına rağmen latin harfleriyle de çevirisi yapılabilmektedir.

Korece Seni Seviyorum Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Korece seni seviyorum; Saranghae olarak yazılır. Saranghae; seni seviyorum sözcüğü, saranhe olarak okunur. Geleneksel konuşma ve resmi konuşmalarda farklı yazılan seni seviyorum kelimesinin başka söyleniş biçimleri de bulunmaktadır. Örneğin; Türkçe çevirisi; Salang haeyo şeklinde yazılmaktadır.