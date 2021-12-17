Korece Sayılar Ve Okunuşları - 1'den 100'e Kadar Korece Sayılar Konu Anlatımı

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Hangıl adı verilen Kore dili, 15.yüzyılda Çince ses bilgisinden yeni bir kuram geliştirmiş olan Joseon Hanedanlığı döneminde yaşamış olan Kral Secong tarafından bulunmuş olup bu alfabe dünyadaki alfabeler içerisinde yaratılış yılı bilinen tek alfabe olma özelliği taşımaktadır. 10 ünlü (ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ) ve de 14 ünsüz (ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ) harften oluşmaktadır. Hangıl alfabesini kullanmaya başlamış durumda olan Koreliler, Klasik Çince olan Hanca’nın okunuşu ve hece anlamlarını almak suretiyle Hangıl içinde kullanmayı devam ettirmektedir.

Korece Sayılar ve Okunuşları

Kore dilinde sayılar ifade edilirken Hanca heceler kullanılmaktadır. Korecede sayılar Öz Korece ve Sino-Korece olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hangıl alfabesi ile hazırlanmış olan sayılar ise Öz Korece, Hanca kaynaklı sayılar ise Sino-Korecedir.

1'den 100'e Kadar Korece Sayılar Konu Anlatımı

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Sino - Korece sayıların kullanım alanları şunları:

- Dakika

- Haftalar

- Para

- Katlar

- Aylar

- Yıllar

- Günler

- Yemek porsiyonları

Öz Korece sayıların belirli kullanım alanları vardır. Bunlar :

- Sıralı Sayılar

- Saat

- Yaş

Öz Korece Sayılar:

Sayılar Korece Sayılar Sayıların Okunuşu

1 하나 hana

2 둘 tul

3 셋 set

4 넷 net

5 다섯 dasod

6 여섯 yosod

7 일곱 ilgob

8 여덟 yodol

9 아홉 ahob

10 열 yol

11 열하나 yol-hana

12 열둘 yol-tul

13 열셋 yol-set

14 열넷 yol-net

15 열 다섯 yol-dasod

16 열 여섯 yol-yosod

17 열 일곱 yol-ilgob

18 열 여덟 yol-yodol

19 열 아홉 yol-ahob

20 스물 sımul

21 스물 한 sımul han

22 스물 두 sımul tu

23 스물 세 sımul se

24 스물 네 sımul ne

25 스물 다섯 sımul dasod

26 스물 여섯 sımul yosod

27 스물 일곱 sımul ilgob

28 스물 여덟 sımul yodol

29 스물 아홉 sımul ahob

30 서른 sorin

31 서른 한 sorin han

32 서른 두 sorin tu

33 서른 세 sorin se

34 서른 네 sorin ne

35 서른 다섯 sorin dasod

36 서른 여섯 sorin yosod

37 서른 일곱 sorin ilgob

38 서른 여덟 sorin yodol

39 서른 아홉 sorin-ahob

40 마흔 mahın

41 마흔 한 mahın han

42 마흔 두 mahın tu

43 마흔 세 mahın se

44 마흔 네 mahın ne

45 마흔 다섯 mahın dasod

46 마흔 여섯 mahın yosod

47 마흔 일곱 mahın ilgob

48 마흔 여덟 mahın yodol

49 마흔 아홉 mahın ahob

50 쉰 şün

51 쉰 한 şün han

52 쉰 두 şün tu

53 쉰 세 şün se

54 쉰 네 şün ne

55 쉰 다섯 şün dasod

56 쉰 여섯 şün yosod

57 쉰 일곱 şün ilgob

58 쉰 여덟 şün yodol

59 쉰 아홉 şün ahob

60 예순 yesun

61 예순 한 yesun han

62 예순 두 yesun tu

63 예순 세 yesun se

64 예순 네 yesun ne

65 예순 다섯 yesun dasod

66 예순 여섯 yesun yosod

67 예순 일곱 yesun ilgob

68 예순 여덟 yesun yodol

69 예순 아홉 yesun ahob

70 이른 irin

71 이른 한 irin han

72 이른 두 irin tu

73 이른 세 irin se

74 이른 네 irin ne

75 이른 다섯 irin dasod

76 이른 여섯 irin yosod

77 이른 일곱 irin ilgob

78 이른 여덟 irin yodol

79 이른 아홉 irin ahob

80 여든 yodin

81 여든 한 yodin han

82 여든 두 yodin tu

83 여든 세 yodin se

84 여든 네 yodin ne

85 여든 다섯 yodin dasod

86 여든 여섯 yodin yosod

87 여든 일곱 yodin ilgob

88 여든 여덟 yodin yodol

89 여든 아홉 yodin ahob

90 아흔 ahın

91 아흔 한 ahın han

92 아흔 두 ahın tu

93 아흔 세 ahın se

94 아흔 네 ahın ne

95 아흔 다섯 ahın dasod

96 아흔 여섯 ahın yosod

97 아흔 일곱 ahın ilgob

98 아흔 여덟 ahın yodol

99 아흔 아홉 ahın ahob

100 백 Beg