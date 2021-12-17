Korece Sayılar Ve Okunuşları - 1'den 100'e Kadar Korece Sayılar Konu Anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donacağız İstanbul için canlı yayında uyarıDonacağız! İstanbul için canlı yayında uyarı#Meteoroloji
AGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladıkAGİ, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı... Kalem kalem hesapladık!#Asgari Ücret
Krizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamazKrizin detaylarını ve istifa sebebini anlattı! "Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz"#Galatasaray
Son dakika... Merkez Bankasından piyasaya beşinci müdahaleSon dakika... Merkez Bankası'ndan piyasaya beşinci müdahale#Merkez Bankası
Kim şimdi de gülmeyi yasakladı 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...Kim şimdi de gülmeyi yasakladı! 11 gün boyunca cenaze bile kalkmayacak...#Kuzey Kore
FETÖnün yelpazecisi yakalandı'FETÖ'nün yelpazecisi' yakalandı!#FETÖ
Birbirlerine sarılmış halde bulundular 2 kardeşten acı haberBirbirlerine sarılmış halde bulundular! 2 kardeşten acı haber#Yangın
Korkunç detaylar tek tek ortaya çıktı Seks gurusu nerede saklanıyorKorkunç detaylar tek tek ortaya çıktı! 'Seks gurusu' nerede saklanıyor?#Paramahamsa Nithyananda
“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…“DM’lerim açık” dedi, “ahlaksız teklif” sorusuna bu cevabı verdi…#Akın Akınözü
Baldwine bir şok daha Kritik delil ortaya çıktıBaldwin'e bir şok daha! Kritik delil ortaya çıktı #Alec Baldwin Yanlışlıkla Görüntü Yönetmenini Öldürdü
Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgasıBitcoin, Ethereum, Dogecoin, MANA... Kripto paralarda şok dalgası!#Kripto Para
Kocamla aynı yatakta uyuyan oda arkadaşı gibi olduk demişti: Tek taşını çıkarmış'Kocamla aynı yatakta uyuyan oda arkadaşı gibi olduk" demişti: Tek taşını çıkarmış#Jessica Alba
Kırmızılı Kadın setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı'Kırmızılı Kadın' setlere döndü: 25 yıl doğada, televizyonu bile olmayan bir evde yaşadı #Kelly Lebrock
Volkan Demirel dönemi resmen başladı Sözleşme süresi de açıklandı...Volkan Demirel dönemi resmen başladı! Sözleşme süresi de açıklandı...#Volkan Demirel
Seren Serengil ameliyattan çıktı İşte son durumu...Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte son durumu...#Seren Serengil
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Korece Sayılar Ve Okunuşları - 1'den 100'e Kadar Korece Sayılar Konu Anlatımı

#Korece
Korece Sayılar Ve Okunuşları - 1den 100e Kadar Korece Sayılar Konu Anlatımı

Kore dili tıpkı Türkçe dili gibi Orta Asya'nın Ural-Altay dil ailesine mensup durumda olan bir dildir. Başlangıçta Çince kullanımı söz konusuyken sonradan bu durum değişmiş ve Koreliler Hangıl adı verilen Kore dilini kullanmaya başlamışlardır. Sizin için Korece sayılar ve okunuşları - 1'den 100'e kadar Korece sayılar konu anlatımı konularını derledik.

Haberin Devamı

 Hangıl adı verilen Kore dili, 15.yüzyılda Çince ses bilgisinden yeni bir kuram geliştirmiş olan Joseon Hanedanlığı döneminde yaşamış olan Kral Secong tarafından bulunmuş olup bu alfabe dünyadaki alfabeler içerisinde yaratılış yılı bilinen tek alfabe olma özelliği taşımaktadır. 10 ünlü (ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ) ve de 14 ünsüz (ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ) harften oluşmaktadır. Hangıl alfabesini kullanmaya başlamış durumda olan Koreliler, Klasik Çince olan Hanca’nın okunuşu ve hece anlamlarını almak suretiyle Hangıl içinde kullanmayı devam ettirmektedir.

 Korece Sayılar ve Okunuşları

 Kore dilinde sayılar ifade edilirken Hanca heceler kullanılmaktadır. Korecede sayılar Öz Korece ve Sino-Korece olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hangıl alfabesi ile hazırlanmış olan sayılar ise Öz Korece, Hanca kaynaklı sayılar ise Sino-Korecedir.

 1'den 100'e Kadar Korece Sayılar Konu Anlatımı

Haberin Devamı

 Sino - Korece sayıların kullanım alanları şunları:

 - Dakika

 - Haftalar

 - Para

 - Katlar

 - Aylar

 - Yıllar

 - Günler

 - Yemek porsiyonları

 Öz Korece sayıların belirli kullanım alanları vardır. Bunlar :

 - Sıralı Sayılar

 - Saat

 - Yaş

 Öz Korece Sayılar:

 Sayılar Korece Sayılar Sayıların Okunuşu

 1 하나 hana

 2 둘 tul

 3 셋 set

 4 넷 net

 5 다섯 dasod

 6 여섯 yosod

 7 일곱 ilgob

 8 여덟 yodol

 9 아홉 ahob

 10 열 yol

 11 열하나 yol-hana

 12 열둘 yol-tul

 13 열셋 yol-set

 14 열넷 yol-net

 15 열 다섯 yol-dasod

 16 열 여섯 yol-yosod

 17 열 일곱 yol-ilgob

 18 열 여덟 yol-yodol

 19 열 아홉 yol-ahob

 20 스물 sımul

 21 스물 한 sımul han

 22 스물 두 sımul tu

 23 스물 세 sımul se

 24 스물 네 sımul ne

 25 스물 다섯 sımul dasod

 26 스물 여섯 sımul yosod

 27 스물 일곱 sımul ilgob

 28 스물 여덟 sımul yodol

 29 스물 아홉 sımul ahob

 30 서른 sorin

 31 서른 한 sorin han

 32 서른 두 sorin tu

 33 서른 세 sorin se

 34 서른 네 sorin ne

 35 서른 다섯 sorin dasod

 36 서른 여섯 sorin yosod

 37 서른 일곱 sorin ilgob

 38 서른 여덟 sorin yodol

 39 서른 아홉 sorin-ahob

 40 마흔 mahın

 41 마흔 한 mahın han

 42 마흔 두 mahın tu

 43 마흔 세 mahın se

 44 마흔 네 mahın ne

 45 마흔 다섯 mahın dasod

 46 마흔 여섯 mahın yosod

 47 마흔 일곱 mahın ilgob

 48 마흔 여덟 mahın yodol

 49 마흔 아홉 mahın ahob

 50 쉰 şün

 51 쉰 한 şün han

 52 쉰 두 şün tu

 53 쉰 세 şün se

 54 쉰 네 şün ne

 55 쉰 다섯 şün dasod

 56 쉰 여섯 şün yosod

 57 쉰 일곱 şün ilgob

 58 쉰 여덟 şün yodol

 59 쉰 아홉 şün ahob

 60 예순 yesun

 61 예순 한 yesun han

 62 예순 두 yesun tu

 63 예순 세 yesun se

 64 예순 네 yesun ne

 65 예순 다섯 yesun dasod

 66 예순 여섯 yesun yosod

 67 예순 일곱 yesun ilgob

 68 예순 여덟 yesun yodol

 69 예순 아홉 yesun ahob

 70 이른 irin

 71 이른 한 irin han

 72 이른 두 irin tu

 73 이른 세 irin se

 74 이른 네 irin ne

 75 이른 다섯 irin dasod

 76 이른 여섯 irin yosod

 77 이른 일곱 irin ilgob

 78 이른 여덟 irin yodol

 79 이른 아홉 irin ahob

 80 여든 yodin

 81 여든 한 yodin han

 82 여든 두 yodin tu

 83 여든 세 yodin se

 84 여든 네 yodin ne

 85 여든 다섯 yodin dasod

 86 여든 여섯 yodin yosod

 87 여든 일곱 yodin ilgob

 88 여든 여덟 yodin yodol

 89 여든 아홉 yodin ahob

 90 아흔 ahın

 91 아흔 한 ahın han

 92 아흔 두 ahın tu

 93 아흔 세 ahın se

 94 아흔 네 ahın ne

 95 아흔 다섯 ahın dasod

 96 아흔 여섯 ahın yosod

 97 아흔 일곱 ahın ilgob

 98 아흔 여덟 ahın yodol

 99 아흔 아홉 ahın ahob

 100 백 Beg

Haberle ilgili daha fazlası:
#Korece

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Ahu Yağtunun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı

Ahu Yağtu'nun büyük şanssızlığı... Yere kapaklandı!

#Ahu Yağtu
Hakkındaki iddialar korkunç Kırmızı bültenle aranan seks gurusu Paramahamsa Nithyananda

Hakkındaki iddialar korkunç! Kırmızı bültenle aranan 'seks gurusu' Paramahamsa Nithyananda

#Paramahamsa Nithyananda
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge