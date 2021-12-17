Korece Sayılar Ve Okunuşları - 1'den 100'e Kadar Korece Sayılar Konu Anlatımı

Hangıl adı verilen Kore dili, 15.yüzyılda Çince ses bilgisinden yeni bir kuram geliştirmiş olan Joseon Hanedanlığı döneminde yaşamış olan Kral Secong tarafından bulunmuş olup bu alfabe dünyadaki alfabeler içerisinde yaratılış yılı bilinen tek alfabe olma özelliği taşımaktadır. 10 ünlü (ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ) ve de 14 ünsüz (ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ) harften oluşmaktadır. Hangıl alfabesini kullanmaya başlamış durumda olan Koreliler, Klasik Çince olan Hanca’nın okunuşu ve hece anlamlarını almak suretiyle Hangıl içinde kullanmayı devam ettirmektedir.
Korece Sayılar ve Okunuşları
Kore dilinde sayılar ifade edilirken Hanca heceler kullanılmaktadır. Korecede sayılar Öz Korece ve Sino-Korece olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hangıl alfabesi ile hazırlanmış olan sayılar ise Öz Korece, Hanca kaynaklı sayılar ise Sino-Korecedir.
1'den 100'e Kadar Korece Sayılar Konu Anlatımı
Sino - Korece sayıların kullanım alanları şunları:
- Dakika
- Haftalar
- Para
- Katlar
- Aylar
- Yıllar
- Günler
- Yemek porsiyonları
Öz Korece sayıların belirli kullanım alanları vardır. Bunlar :
- Sıralı Sayılar
- Saat
- Yaş
Öz Korece Sayılar:
Sayılar Korece Sayılar Sayıların Okunuşu
1 하나 hana
2 둘 tul
3 셋 set
4 넷 net
5 다섯 dasod
6 여섯 yosod
7 일곱 ilgob
8 여덟 yodol
9 아홉 ahob
10 열 yol
11 열하나 yol-hana
12 열둘 yol-tul
13 열셋 yol-set
14 열넷 yol-net
15 열 다섯 yol-dasod
16 열 여섯 yol-yosod
17 열 일곱 yol-ilgob
18 열 여덟 yol-yodol
19 열 아홉 yol-ahob
20 스물 sımul
21 스물 한 sımul han
22 스물 두 sımul tu
23 스물 세 sımul se
24 스물 네 sımul ne
25 스물 다섯 sımul dasod
26 스물 여섯 sımul yosod
27 스물 일곱 sımul ilgob
28 스물 여덟 sımul yodol
29 스물 아홉 sımul ahob
30 서른 sorin
31 서른 한 sorin han
32 서른 두 sorin tu
33 서른 세 sorin se
34 서른 네 sorin ne
35 서른 다섯 sorin dasod
36 서른 여섯 sorin yosod
37 서른 일곱 sorin ilgob
38 서른 여덟 sorin yodol
39 서른 아홉 sorin-ahob
40 마흔 mahın
41 마흔 한 mahın han
42 마흔 두 mahın tu
43 마흔 세 mahın se
44 마흔 네 mahın ne
45 마흔 다섯 mahın dasod
46 마흔 여섯 mahın yosod
47 마흔 일곱 mahın ilgob
48 마흔 여덟 mahın yodol
49 마흔 아홉 mahın ahob
50 쉰 şün
51 쉰 한 şün han
52 쉰 두 şün tu
53 쉰 세 şün se
54 쉰 네 şün ne
55 쉰 다섯 şün dasod
56 쉰 여섯 şün yosod
57 쉰 일곱 şün ilgob
58 쉰 여덟 şün yodol
59 쉰 아홉 şün ahob
60 예순 yesun
61 예순 한 yesun han
62 예순 두 yesun tu
63 예순 세 yesun se
64 예순 네 yesun ne
65 예순 다섯 yesun dasod
66 예순 여섯 yesun yosod
67 예순 일곱 yesun ilgob
68 예순 여덟 yesun yodol
69 예순 아홉 yesun ahob
70 이른 irin
71 이른 한 irin han
72 이른 두 irin tu
73 이른 세 irin se
74 이른 네 irin ne
75 이른 다섯 irin dasod
76 이른 여섯 irin yosod
77 이른 일곱 irin ilgob
78 이른 여덟 irin yodol
79 이른 아홉 irin ahob
80 여든 yodin
81 여든 한 yodin han
82 여든 두 yodin tu
83 여든 세 yodin se
84 여든 네 yodin ne
85 여든 다섯 yodin dasod
86 여든 여섯 yodin yosod
87 여든 일곱 yodin ilgob
88 여든 여덟 yodin yodol
89 여든 아홉 yodin ahob
90 아흔 ahın
91 아흔 한 ahın han
92 아흔 두 ahın tu
93 아흔 세 ahın se
94 아흔 네 ahın ne
95 아흔 다섯 ahın dasod
96 아흔 여섯 ahın yosod
97 아흔 일곱 ahın ilgob
98 아흔 여덟 ahın yodol
99 아흔 아홉 ahın ahob
100 백 Beg