Korece Merhaba Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Korece Merhaba Kelimesinin Okunuşu Nedir

Haberin Devamı

Uzak doğu dilleri içerisinde en kolay olanlarından biri de Korece dilidir. Bu dilde on ünlü on dört ünsüz olmak üzere yirmi dört harf bulunmaktadır. Bu dilin alfabesi ve yazım şekli Çinceden farklıdır.

Korece Merhaba Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Merhabanın Korecesi ' annyeonghaseyo ' dur. Yazım şekli '안녕하세요 şeklindedir. Yazılışı ve okunuşu özeldir ve uzak doğu dillerine özgüdür. Japonca ve Korece birbirine benzeyen dillerdir ve ancak Kore dili daha basittir.

Korece Merhaba Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Korece dilinin ve harflerinin farklı olması okunuşunun da farklı olmasına neden olmaktadır. Korece'de merhaba kelimesinin karşılığı 'annyeonghaseyo' kelimesidir ve okunuşu da 'ansevayeaa' şeklindedir. Kendine özgü özel okunuş şekli vardır.