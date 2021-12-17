Korece İsmin Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Korece Adın Ne Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Korece, uzak doğu dilleri içerisinde yer alan ve köken itibariyle Ural-Altay dil gurubuna dahil olan bir dildir. Kendine özgü dili olmakla birlikte kendine özgü okuma ve yazma özelliği bulunmaktadır.

Korece İsmin Ne demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

İnsanlar tanışırken ilk aşamada 'ismin nedir?' sorusunu yöneltir. Kore dilinde 'ismin nedir?' ' ileum-i mwo-eyo' şeklindedir. Orjinal yazılışı ise '이름이 뭐에요 şeklindedir.

Korece Adın Ne Kelimesinin Okunuşu Nedir?

İleum-i mwo-eyo şeklinde Latin harfleri ile okunan Korece 'adın ne' kelimesi ' 'Yurimi gueaa' şeklinde okunmaktadır. Yazılışı ve telaffuzu farklıdır. 24 harften oluşan Korece alfabesinde 1443 yılında Çoson hanedanlığı tarafından tasarlanmıştır. 14'ü ünsüz ve 10'u ünlü olmak üzere 24 harf bulunmaktadır.