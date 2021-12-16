Korece Güzel Sözler - Korece En Anlamlı Ve Etkileyici Kelimeler Ve Anlamları

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Korece güzel sözler arasından sevgiliye, arkadaşa, dosta ve eşe gönderilebilecek pek çok güzel anlamlı sözler yer almaktadır. Güzel, etkileyici ve anlamlı mesaj göndermek istiyorsanız özlü sözler arasından dilediğinizi seçmeniz yeterli olacaktır.

Korece Güzel Sözler

Korece dostlarınıza, eşinize ya da sevgilinize onu etkileyecek nitelikte sözler söylemek isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için ise ille de Korece öğrenmeniz gerekmez. Onu etkilemek için yapmanız gereken tek şey burada verilen söz kalıplarından dilediğinizi o kişiyle paylaşmak olacaktır.

Korece : 비행을 좋아한다면 넘어지는 법을 알게 될 것입니다.

Türkçe Anlamı: Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin.

Korece: 두려움 속에 살면 인생을 바라볼 뿐입니다.

Türkçe Anlamı: Korkarak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyretmekle yetinirsin.

Korece: 할 수만 있다면 당신의 목소리를 껴안고 싶습니다.

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Türkçe Anlamı: Elimde olsa sesine sarılırdım.

Korece: 사랑의 첫 숨결은 논리의 마지막 숨결이다.

Türkçe Anlamı: Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.

Korece: 가장 강한 사람들은 종종 혼자입니다.

Türkçe Anlamı: En güçlü insanlar genellikle yalnızdır.

Korece : 사람이 사랑하기 시작하면 그도 살기 시작합니다.

Türkçe Anlamı: İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.

Korece En Anlamlı ve Etkileyici Kelimeler ve Anlamları

Korece : 인생은 동화와 같습니다. 얼마나 오래 살았느냐가 아니라 얼마나 잘 살았느냐가 중요합니다.

Türkçe Anlamı: Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

Korece : 사람들이 당신에게 말을 멈추면 뒤에서 말을 하기 시작합니다...

Türkçe Anlamı: İnsanlar seninle konuşmayı bıraktığında, arkandan konuşmaya başlarlar...

Korece: 당신의 미소는 나에게 삶의 키스와 같습니다. 그래서 나는 항상 당신을 웃게하려고 노력합니다.

Türkçe Anlamı: Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli olarak gülümsetmeye çalışmam bundandır.

Korece: 잊으려고 잠을 잤다 다시 너와 눈을 떴다. 분명히, 나는 당신이 자는 동안 당신을 사랑했습니다.

Türkçe Anlamı: Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.

Korece: 사람은 우주에서 몸만큼 공간을 차지하지 않고 마음만큼 많은 공간을 차지합니다.

Türkçe Anlamı: İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.

Korece: 거리가 한순간에 그 의미를 잃어버릴 정도로 너는 나에게 와야 한다.

Türkçe Anlamı: Bana öyle bir gel demelisin ki, bir anda mesafeler anlamını yitirmeli.

Korece : 사랑은 절벽에서 떨어지는 것과 같아서 연인을 '야르'라고 부른다.

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Türkçe Anlamı: Aşk uçurumdan düşmek gibidir, bu yüzden sevgililerine 'Yar' derler.

Korece: 믿음은 생산하는 힘이 있고 파괴하는 힘이 있습니다.

Türkçe Anlamı: İnanç, üretme gücüne ve yok etme gücüne sahiptir.

Korece: 아무도 사랑하는 법을 모르기 때문에 아무도 당신을 사랑하지 않는다고 슬퍼하지 마십시오!

Türkçe Anlamı: Kimse seni sevmiyor diye üzülme çünkü kimse sevmeyi bilmiyor!

Korece: 우는 데 어깨가 많이 필요하지 않고 양심이 있는 사람만 있으면 됩니다.

Türkçe Anlamı: Ağlamak için çok omuza ihtiyacın yok, sadece vicdanlı birine ihtiyacın var.

Korece: 우리 삶의 질은 당신의 커뮤니케이션의 질에 의해 결정됩니다.

Türkçe Anlamı: Yaşam kalitemizi iletişiminizin kalitesi belirler.

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Korece: 사랑에서 중요한 것은 같은 손을 잡는 것이 아니라 평생 놓지 않는 것입니다.

Türkçe Anlamı: Aşkta önemli olan aynı eli tutmak değil, hiç bırakmamaktır.

Korece: 성숙한 남자와 친구가 되고 싶다면 비판하십시오. 단순한 남자를 친구로 만들고 싶다면 그를 칭찬하십시오.

Türkçe Anlamı: Olgun bir adamla arkadaş olmak istiyorsan eleştir. Basit bir adamı arkadaşın yapmak istiyorsan, onu öv.