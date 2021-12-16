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Korece günler;

Pazartesi; Volyoil,

Salı; hwayoil

Çarşamba; suyoil

Perşembe; mogyoil

Cuma; gımyoil,

Cumartesi; toyoil,

Pazar; iryoil olarak yazılmakta ve okunmaktadır.

Korece de Türkçe ve İngilizce gibi ek alan dillerdendir. Sonradan eklemeli dil denilen bu tür diller başka dillerden ek alarak zenginleştirilmiş bulunmaktadır. Korece de bu diller arasındadır. Korece günler ve okunuşlarına bakıldığında Türkçe ile benzer yanları bulunduğu görülmektedir. Korece öğrenmek isteyenlerin kolaylıkla ve kısa sürede öğrenebilmesi mümkündür. Gezilerde kendinizi ifade edebilmeniz ve Kore sinemasından keyif alarak izlemeniz için muhteşem bir kazanım olarak size mutluluk verecektir.

Korece Günler ve Okunuşları Nelerdir?

Korece günler, Türkçe benzerliğiyle kolay öğrenilebilecek diller arasında bulunmaktadır. Kore alfabesi kullanamayanlar için Türkçe yazılış ve okunuş olanağı bulunmaktadır. Korece Güney ve Kuzey Kore’nin resmi dilidir. Eskiden Hanja yazı karakterleri kullanmaktaydılar. Çincede kanjilere Korelilerin verdiği bir isim olan hanja dili bu günün hangıl yani Kore alfabesinin bulunmasına katkı sağlamıştır. Turist olarak gezi planlayan ya da Korece öğrenmek isteyenlerin kolaylıkla öğrenebileceği bir dil olarak bilinmektedir. Korece günler şöyle yazılmaktadır;

Pazar; İryoil,

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Pazartesi; Volyoil, (weol yo il)

Salı; Hwayoil,(hwa yo il)

Çarşamba; Suyoil,(su yo il)

Perşembe; Mogyoil, (mak yo il)

Cuma; Gımyoil,(geum yo il)

Cumartesi; Toyoil (to yo il) olarak yazılış ve okunuşu şeklinde devam etmektedir. Korece öğrenmenin en kolay yolu alfabesini öğrenmekle başlamaktadır. Alfabeyi doğru kavrayabilmek gelecekte ufkunuzu genişleterek, yolunuzu açacaktır.

Korece Alfabesi Kolay mıdır?

Korece öğrenmek isteyenlerin öncelikle hangul, yani Kore alfabesini öğrenmesi gerekmektedir. Kore sineması izlemek ve turistik gezilerde dil öğrenme seçenekleri de bulunmaktadır. Asya alfabeleri arasında en kolayı olarak bildirilen hangul alfabesini herkes kolaylıkla öğrenebilecektir. Alfabe ileriki zamanda algı ve kavrayışınızı artıracaktır. Güney ve Kuzey Kore resmi dili olan Korece Türkçeye benzerlikler göstermektedir.

Günler, aylar, yıllar ve sayılar öğrenme adımları olarak takip edilebilmektedir. Yine zaman bildirimleri ve kısa diyaloglar şeklinde devam edilebilecektir. Korece öğrenirken, yararlanılacak kaynaklar ve zaman ayırmak önemlidir. Her öğrenim aşamasında olduğu gibi Korece için de geçerlidir. Karar verdikten sonra yeterli zamanı ayırarak destek olarak videolar ve filmler izleyebilir, müzik dinleyebilirsiniz. Her adım aşamasından sonra alacağınız keyifle daha fazlasını yapabileceğinizden emin olabilirsiniz.