 Korece Günler ve Okunuşları Nelerdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Asgari ücrette kritik gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Artık dakikalar kaldıAsgari ücrette kritik gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Artık dakikalar kaldı#Asgari Ücret
Omicronun gizemi çözüldü Ve mutlu sonOmicron'un gizemi çözüldü! Ve mutlu son#Omicron
Kanserde ölüm oranları azalıyor Türkiye’de durum nasılKanserde ölüm oranları azalıyor! Türkiye’de durum nasıl?#Kanser
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
BDDKdan önemli açıklama Amacı dışında kullanılan krediler için talimatBDDK'dan önemli açıklama! Amacı dışında kullanılan krediler için talimat#BDDK
Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın İstanbulda mevsimin ilk karı...Prof. Dr. Şen tarih verdi: Aracınızla yola çıkmayın! İstanbul'da mevsimin ilk karı...#Meteoroloji
Tek kelimeyle kâbus... Tek bir mekanizması veya tedavisi yokTek kelimeyle kâbus... Tek bir mekanizması veya tedavisi yok!#Uzun Kovid
ABden flaş Putin hamlesi Gizli plan sızdırıldı...AB'den flaş Putin hamlesi! Gizli plan sızdırıldı...#RUSYA
38 yaşında bu yapılır mı.. Umut Bulut Avrupanın önemli golcülerini de solladı38 yaşında bu yapılır mı!.. Umut Bulut Avrupa'nın önemli golcülerini de solladı#Eyüpspor
Müzisyen çifte çirkin saldırı Dehşeti yaşamışlar...Müzisyen çifte çirkin saldırı! Dehşeti yaşamışlar...#İlke Duman
Film gibi operasyon Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdıFilm gibi operasyon! Hapishaneden kocasının spermlerini kaçırdı#İsrail
Avustralyada korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldülerAvustralya'da korkunç olay... Neşe içinde oynarken feci şekilde öldüler!#Avustralya
Gasilhaneye girince şoke oldular Bir garip defin hikâyesi...Gasilhaneye girince şoke oldular! Bir garip defin hikâyesi...#Afyonkarahisar
İlk buluşmayı anlattı: Harcanmıştım Rezil oldum ve çok utandımİlk buluşmayı anlattı: Harcanmıştım! Rezil oldum ve çok utandım #Hugh Hefner
Zehra Güneşin 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi Acun ve Hadise hayrete düşmüş...Zehra Güneş'in 5 yıl önceki hali herkesi şaşkına çevirdi! Acun ve Hadise hayrete düşmüş...#Zehra Güneş
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Korece Günler Ve Okunuşları Nelerdir?

#Korece
Korece Günler Ve Okunuşları Nelerdir

Korece günler ve okunuşları, kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Korece Türkçe’ ye yakın bir dil olarak bilinmektedir. Eklemeli diller arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla kolaylıkla öğrenilebilecektir. Korece günler ve okunuşları hakkında detaylarıyla derledik.

Haberin Devamı

 Korece günler;

 Pazartesi; Volyoil,

 Salı; hwayoil

 Çarşamba; suyoil

 Perşembe; mogyoil

 Cuma; gımyoil,

 Cumartesi; toyoil,

 Pazar; iryoil olarak yazılmakta ve okunmaktadır.

 Korece de Türkçe ve İngilizce gibi ek alan dillerdendir. Sonradan eklemeli dil denilen bu tür diller başka dillerden ek alarak zenginleştirilmiş bulunmaktadır. Korece de bu diller arasındadır. Korece günler ve okunuşlarına bakıldığında Türkçe ile benzer yanları bulunduğu görülmektedir. Korece öğrenmek isteyenlerin kolaylıkla ve kısa sürede öğrenebilmesi mümkündür. Gezilerde kendinizi ifade edebilmeniz ve Kore sinemasından keyif alarak izlemeniz için muhteşem bir kazanım olarak size mutluluk verecektir.

 Korece Günler ve Okunuşları Nelerdir?

 Korece günler, Türkçe benzerliğiyle kolay öğrenilebilecek diller arasında bulunmaktadır. Kore alfabesi kullanamayanlar için Türkçe yazılış ve okunuş olanağı bulunmaktadır. Korece Güney ve Kuzey Kore’nin resmi dilidir. Eskiden Hanja yazı karakterleri kullanmaktaydılar. Çincede kanjilere Korelilerin verdiği bir isim olan hanja dili bu günün hangıl yani Kore alfabesinin bulunmasına katkı sağlamıştır. Turist olarak gezi planlayan ya da Korece öğrenmek isteyenlerin kolaylıkla öğrenebileceği bir dil olarak bilinmektedir. Korece günler şöyle yazılmaktadır;

 Pazar; İryoil,

Haberin Devamı

 Pazartesi; Volyoil, (weol yo il)

 Salı; Hwayoil,(hwa yo il)

 Çarşamba; Suyoil,(su yo il)

 Perşembe; Mogyoil, (mak yo il)

 Cuma; Gımyoil,(geum yo il)

 Cumartesi; Toyoil (to yo il) olarak yazılış ve okunuşu şeklinde devam etmektedir. Korece öğrenmenin en kolay yolu alfabesini öğrenmekle başlamaktadır. Alfabeyi doğru kavrayabilmek gelecekte ufkunuzu genişleterek, yolunuzu açacaktır.

 Korece Alfabesi Kolay mıdır?

 Korece öğrenmek isteyenlerin öncelikle hangul, yani Kore alfabesini öğrenmesi gerekmektedir. Kore sineması izlemek ve turistik gezilerde dil öğrenme seçenekleri de bulunmaktadır. Asya alfabeleri arasında en kolayı olarak bildirilen hangul alfabesini herkes kolaylıkla öğrenebilecektir. Alfabe ileriki zamanda algı ve kavrayışınızı artıracaktır. Güney ve Kuzey Kore resmi dili olan Korece Türkçeye benzerlikler göstermektedir.

 Günler, aylar, yıllar ve sayılar öğrenme adımları olarak takip edilebilmektedir. Yine zaman bildirimleri ve kısa diyaloglar şeklinde devam edilebilecektir. Korece öğrenirken, yararlanılacak kaynaklar ve zaman ayırmak önemlidir. Her öğrenim aşamasında olduğu gibi Korece için de geçerlidir. Karar verdikten sonra yeterli zamanı ayırarak destek olarak videolar ve filmler izleyebilir, müzik dinleyebilirsiniz. Her adım aşamasından sonra alacağınız keyifle daha fazlasını yapabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Korece

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık

BAKMADAN GEÇME!

Son gün 31 Aralık SGK tarafından otomatik yapıldı...

Son gün 31 Aralık! SGK tarafından otomatik yapıldı...

#Sigorta
Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicronun gizemi çözüldü

Dünyanın umutla beklediği haber geldi: Omicron'un gizemi çözüldü!

#Omicron
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...

Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'

#Balıkçılık