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Korece Günaydın Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Korece Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir

#Korece
Korece Günaydın Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır Korece Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir

Günlük en çok kullanılan kelimelerden olan günaydın kelimesi Korece'de nasıl telaffuz edilir? Korece'de günaydın nasıl yazılır? Korece'nin özelliği nedir? Latin alfabesinden farkı nedir? Uzak doğu dillerinin özellikleri nelerdir? Gizem dolu Korece'de 'günaydın' kelimesi ile ilgili aradığınız cevaplar bu makalede bir arada yer alıyor. Günaydın kelimesinin Korece’sini sizler için derledik.

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Uzakdoğu dillerinden biri olan Korece Latin alfabesinden bağımsız kendine özgü alfabesi olan bir dildir. Çince ile benzer özelliklere sahiptir.

Korece Günaydın Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Çinceye benzeyen Korece, kendine özgü özellikleriyle dikkat çekmektedir. Yazılışı ve okunuşu farklı özelliklere sahip Korece'de günaydın demek ' Joh-eun achim' şeklinde telaffuz edilir. Orijinal yazılışı ise 좋은 아침 şeklinde yazılmaktadır.

Korece Günaydın Kelimesinin Okunuşu Nedir?

Korece'nin diğer bir ismi ise 'hangıl' dır ve 10 ünlü, 14 ünsüz harf vardır. 5 çift ünsüz, 11 yarı ünlü harf bulunmaktadır. Toplam 24 harf bulunmaktadır. Ural-Altay dil gurubundan olan Korece, Çinceye nazaran daha kolay bir dildir. Korece’de günaydın ' Tu natşim' şeklinde telaffuz edilerek okunmaktadır.

 

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