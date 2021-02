Kore Alfabesi Nedir, Kaç Harf Ve Özellikleri Nelerdir? Korece Alfabe Harfleri Yazılışı, Okunuşu Ve Sırası

Kore alfabesi Kore milletine ait bulunan bir alfabe konumundadır. Bu alfabe Çin alfabesi gibi biraz karışık dile sahip olan bir alfabe olmaktadır. Korelilerin de kendisine ait bir alfabesi bulunur. Bu alfabe Kore alfabesidir.

Kore Alfabesi Nedir?

Kore milleti Asya bölgesinde yer alan bir millet konumundadır. Bu milletin kendisine ait bir alfabesi vardır. Bu alfabe Korelilerin kendisine has olan harfler sonucunda oluşmuştur. Bunun yanı sıra bu ülkenin alfabesi Asya dilleri arasında yer alan alfabeler arasından en basit dile sahip olan alfabe konumundadır. Bu dil diğer dillerden zordur ancak Asya dilleri arasında ise basit olan bir dildir. Hatta bu diller arasında en basit olan dil konumundadır. Bu dili öğrenmek isteyen insanlar için öğrenim sırası eğlenceli geçmektedir. Bu dönemde bu dili öğrenmek aynı zamanda basit olmaktadır.

Kore Alfabesi Kaç Harf?

Kore Alfabesi Kore milletine ait olan alfabedir. Asya milletine ait olan alfabe Asya dillerinden birini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bu alfabe Asya dilleri arasında öğrenilmesi kolay ve anlaşılır olan bir alfabe konumundadır. Bu dönemde de Kore milleti ekonomik açıdan önemli bir devlettir. Bu nedenle de bu milletin dilini öğrenmek önemlidir. Özellikle ticari alanda uluslararası iş yapanlara bu dili öğrenmek ayrı bir avantaj sağlayacaktır. Her alfabe de olduğu gibi Kore alfabesi de belli sayıda bir harften oluşmaktadır.

Kore alfabesinin oluştuğu harf sayısı ise normal de 24 tane olmaktadır. Ancak alfabe de yer almayan ama insanların kullandığı harfleri de bulunmaktadır. 24 tane harf içerisinde 14 tane ünsüz harf ve bunun yanı sıra da 10 tane ünlü harf bulunur. Bunların yanında alfabe de yer almayan ancak kullanılan harfler de vardır. Bunlar da 11 tane yarı ünlü ve 5 tane de çift ünsüz adını alır. Alfabe de yer almamasına rağmen sıklıkla kullanılan harf çeşitlerinden olmaktadırlar.

Kore Alfabesi Özellikleri Nelerdir?

Kore alfabesi Asya dilleri arasında yer almaktadır. Özellik bakımından Asya dilleri arasında yer alan en basit dil olması önem taşır. Bu dilin öğrenimi insanlar açısından kolaylık göstermektedir.

Öğrenimi basit ve eğlencelidir. Bunun yanı sıra bu alfabe 24 tane temel harften bulunur. Ancak bunun yanında alfabesinde yer almayıp kullanılan harfleri de bulunur. Bu harflerine ise yarı ünlü ve çift ünsüz adı verilir. Yarı ünlü harf sayısı toplam 11 tane olmaktadır. Çift ünsüz sayısı ise 5 tanedir.

Kore Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır ve Okunur? Kore Alfabe Harfleri Yazılışı ve Okunuşu

Kore alfabesi harfleri normal Türkçe veya İngilizce şeklinde oluşum gösteren harfler değildir. Bu harfler daha çok semboller aracılığı ile oluşan ve yazılan harflerdir. Bütün Asya dillerinde olduğu gibi bu dil de de semboller, çizgiler aracılığı ile yazılan harfler olmaktadır.

Kore Alfabesi Harfleri Sırası

Kore alfabesi harfleri her alfabe de olduğu gibi belirli bir sıraya sahiptir. ㅏ : A. ㅓ : O. ㅗ : O. ㅜ : U. ㅡ : I. ㅑ : YA. ㅕ : YO. ㅛ : YO. ㅠ : YU. ㅣ : İ

ㄱ : G, K. ㄴ : N. ㄷ : D, T. ㄹ : R, L. ㅁ : M. ㅂ : B, P. ㅅ : S, Ş, T. ㅇ : NG. ㅈ : C, T. ㅊ : Ç, T. ㅋ : K. ㅌ : T. ㅍ : P. ㅎ : H, T.

ㅐ : E. ㅒ : YE. ㅔ : E. ㅖ : YE. ㅘ : WA. ㅙ : WE. ㅚ : WE. ㅝ : WO. ㅞ : WE. ㅟ : Wİ ㅢ : Iİ