Kopya borsası... YÖK sahtekârlığa müdahale etti

Para karşılığı tez ve ödev hazırlayan sayfaların birçoğunun internet sitesi var. Özellikle sosyal medyadan reklam yapan bu hesaplar, tüm bölümlerin dersleriyle ilgili ödev, makale, tez yazımı ve online sınav gibi öğrencinin yapması gereken bütün işlemleri onların yerine yapıyor. Türk Ceza Kanunu’nda bu kapsamda dolandırıcılık suçu işleyenlere para ve hapis cezası da öngörülüyor.

YÖK HAREKETE GEÇTİ

Sahtekârlıklar aleni yapılmaya başlanınca, sınav güvenliği ciddi sorun haline geldi ve YÖK harekete geçti. YÖK avukatları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundukları dilekçede, sahtekârlık yapanlar hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açılmasını talep etti.

600 LİRAYA HALLEDERİZ

Sahtekârlıkla sınıf geçiren hesaplar geri bildirimleri de dikkate alıyor. Sosyal medya üzerinden sınavı geçen öğrencilerin iyi dilekleri de paylaşılarak adeta şov yapılıyor. Ekiplerden bazıları, başarısız olunursa para iadesi yapacaklarını bile iddia ediyor. Biz de o sayfalardan birine tez için fiyat sorduk. Aldığımız cevap: “600 liraya yaparım dedi hocamız. Turnitin raporu ile teslim ediyoruz” oldu.

NASIL KOPYA ÇEKTİM

İktisat okuyan bir öğrenci de online sınavda nasıl kopya çektiğini şöyle anlattı: “Mikro ekonomi sınavı için başvurmuştum. 250 TL istediler. Grafik olursa 400 TL demişlerdi. Kendi ekranıma kamerayı açtım. Aynı zamanda diğer bilgisayarı da HDMI kablosuyla televizyona bağladım. Soruların fotoğraflarını çektim. Oraya cevapları yazdılar. Finalde de aynı yolu izleyeceğim.”